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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Мирні переговори у Туреччині: що заявив Зеленський і чи приїде Путін

Президент Зеленський вирушив до Туреччини та закликав Путіна зустрітись із ним, щоб закінчити війну в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Оксана Ткаченко Оксана Ткаченко
Зеленський і Путін

Зеленський закликав Путіна до переговорів

Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо Путін не приїде на переговори до Туреччини — це буде фінальна точка демонстрації, що росіяни не готові до закінчення війни.

У Кремлі досі не дали офіційного підтвердження, чи буде їхній керманич у четвер в Туреччині, хоча вже стало відомо, що туди вирушає американська делегація. У Євросоюзі ж тим часом вичікують результатів цих переговорів, аби запровадити санкції.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Це може бути перша зустріч українського та російського президентів за 6 років, більше трьох з яких триває повномасштабне вторгнення Росії. Минулого разу вони бачилися в Парижі аж в грудні 2019 року в рамках Нормандського формату і та зустріч не виправдала сподівань жодної зі сторін. Володимир Зеленський нині, перед поїздкою до Туреччини, каже журналістам — усі деталі візиту вже погоджені із турецькою стороною, врахували навіть те, що росіяни можуть вдатися до маніпуляцій. Але відкритим залишається одне — чи наважиться сам Путін прийняти виклик.

«Якщо Путін полетить до Стамбула, а не до столиці, я вже надіслав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова до того, щоб президент Ердоган та я полетіли до Стамбула. Я неодноразово підкреслював це для президента Трампа, я думаю, що Путін не хоче закінчення війни, не хоче припинення вогню, не хоче жодних переговорів. Я навіть не кажу про те, що він боїться прямих переговорів зі мною», — сказав Зеленський.

Пропозиція прямих переговорів у Туреччині пролунала саме з Кремля після того, як Захід висунув їм ультиматум, аби вони погоджувалися на безумовне 30-денне припинення вогню. До підвищення ставок у вигляді зустрічі президентів Москва, вочевидь, була не готова. Речник Путіна Пєсков з погордою заявив, що мова ультиматумів для них неприйнятна. Вже відомо — до Туреччини полетить очільник МЗС Сергій Лавров та помічник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков. Але оголошувати точний список делегації росіяни побоюються — бо насправді вичікують, чи поїде до Туреччини Дональд Трамп. Президент США нині з візитом у Саудівській Аравії, але раніше не виключав такої можливості. Поки що ж з американської сторони до Туреччини вирушають держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланці Стів Віткофф і Кіт Келлог.

Володимир Зеленський заявив, що він теж запрошував Трампа на зустріч і що це може стати додатковим стимулом для Путіна. Але у разі якщо кремлівський керманич не приїде і знову почне грати в свої ігри із затягуванням часу — український президент просить Захід виконати умови свого ультиматуму.

Список обмежень проти енергетичного та фінансового сектору у Євросоюзі вже підготували та скоординували його з Вашингтоном. Й навіть погрожували їх ввести з цього понеділка у разі, якщо Путін не погодиться на 30-денне перемир’я. Утім вирішили таки почекати результатів турецьких переговорів.

Тож Путіну доведеться обирати — або під тиском Заходу і України їхати на зустріч із Зеленським, чию легітимність він ставив під сумнів, або відверто визнавати — що він не хоче і не хотів ніколи ніякого перемир’я, а американцям просто морочив голову. Врешті-решт — може просто побоїться — так, принаймні, вважає висока представниця ЄС з питань закордонних справ Кайя Каллас.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 09:00 новини 14 травня. Чого чекати від ПЕРЕГОВОРІВ? Орбан накинувся на Україну!

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