Мирні переговори у Туреччині: у НАТО зробили відверту заяву про "ляпас" від Путіна

Що відомо про мирні переговори у Туреччині / © ТСН.ua

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У НАТО прямо називають склад російської делегації на переговорах у Стамбулі — ляпасом. Її за наказом Путіна очолив один з помічників російського керманича Мединський, який свого часу очолював делегацію в 2022 році.

Про це йдеться у матеріалі міжнародної оглядачки ТСН Яни Слєсарчук.

Ще минулої доби в літаку Дональд Трамп припускав: Путін хоче побачити в Стамбулі саме його. Вже сьогодні в Катарі він куди відвертіший. Керманичеві Кремля, визнаному Міжнародним кримінальним судом воєнному злочинцеві, персоні нон-грата в західному світі — фактично пропонує особисту зустріч американський президент. Більше того, сьогодні Трамп говорить відверто: це з ним, а не з Зеленським, збирається розмовляти Путін. Американський президент ставиться до цього з неймовірним для лідера демократичної держави розумінням.

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«Я ж казав: навіщо йому їхати, якщо я не поїхав? Бо я не збирався їхати. Я не планував. Я може й поїду, але я не планував. І я сказав: не думаю, що він збирається приїхати, якщо я не поїду. І виявився правим», — заявив Трамп.

В Анталії проходить неформальна зустріч міністрів закордонних справ НАТО, головну тему розмов за зачиненими дверима вгадати неважко. Та росіян за американців американсько-європейськими санкціями доводиться лякати — німецькому міністрові закордонних справ Йоганнові Вадефулю.

«У нас зі Сполученими Штатами є повна згода, зокрема і щодо питання санкцій. Як ви знаєте, є сильний потяг до того в американському сенаті. Багато сенаторів заявили, що готові проголосувати санкційний пакет, американська адміністрація налаштована на такий сценарій, якщо Росія не зробить кроків до миру», — сказав він.

Найрізкіші слова звучать від дипломатів із балтійських країн. Голова естонського МЗС Маргус Цахкна називає склад російської делегації відвертим блюзнірством.

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«Це наче ляпас. Для України, для всіх нас. Путін несерйозно ставиться до цих переговорів», — сказав він.

Проблема в тому, що нові європейські санкції проти Росії без американської згоди — негайно заблокує Угорщина. Всі це розуміють, включно із Україною. Найпершою це розуміє Росія. Тому й випробовує межу терпіння Трампа. Поки що видається, що у терпіння Трампа немає меж. Хоча вже навіть дипломатичний генсек НАТО Марк Рютте озвучує всім зрозумілі речі.

«Те, що відбуваєтьсья в Туреччині зараз — дуже важливо, але воно може статися лише якщо росіяни надішлють делегацію відповідного рівня. Тож побачимо, що станеться наступними днями. Очевидно, що зараз Росія посилає делегацію низького рівня на ці переговори. Це українці сказали, що вони готові на негайну розмову. Але я не стану давати жодних порад американцям», — сказав Рютте.

Про подальшу участь в переговорах із росіянами української делегації та її складу обіцяли повідомити після зустрічі президентів Зеленського і Ердогана в Анкарі.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 15 травня. ШОК! В НАТО назвали склад делегації РФ у Туреччині ЛЯПАСОМ?!