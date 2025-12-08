Мирний план, Донбас та гарантії: усі ключові заяви Зеленського після переговорів у Лондоні

Володимир Зеленський / © ТСН

Реклама

Президент України Володимир Зеленський після завершення багатосторонніх переговорів із європейськими лідерами в Лондоні зробив низку важливих заяв. Вони стосувалися змін в американському мирному плані, ролі Китаю у війні, гарантії безпеки, заморожені активи РФ та інше.

ТСН.ua зібрав усі ключові заяви президента, зроблені за підсумками зустрічі.

Американський мирний план

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що новий мирний план, представлений американською стороною, зазнав змін. Порівняно з попередніми версіями, кількість пунктів зменшилася з 28 пунктів до 20.

Реклама

Він пояснив, що хоча бачення сторін зберігає "база одна та сама", нова версія "вирівняла цей напрямок і зовсім такі відверто проукраїнські пункти відійшли". Це, на думку президента, відображає настрій американців, які "в принципі, за те, щоби знаходити компроміси".

Зеленський підкреслив, що найскладнішим залишається питання територій, де "компроміс поки що не знайдено". Також важливим питанням є відновлення, яке "стосується грошей. І тут ми не можемо не брати до уваги європейський погляд". Президент наголосив на важливості залучення Європи до цього спілкування.

Чи відмовиться Україна від територій заради миру

Як повідомив голова держави, компромісу щодо територіального питання у плані миру наразі не знайдено.

“Україна не має права по закону, по Конституції, міжнародному та моральному праву (віддавати свої території — Ред.)”, — наголосив він.

Реклама

Зеленський підтвердив, що РФ на переговорах безумовно наполягає, щоб Україна відмовилася від частини своїх територій.

“Ми, безумовно, нічого не хочемо віддавати. За це ми і боремося. Американці сьогодні шукають компроміс — буду відвертим”, — розповів глава держави.

Що буде з Донбасом та ЗАЕС

Крім того Володимир Зеленський прокоментував, чи дійсно є пропозиція від партнерів обміняти частину окупованої Донецької області та ЗАЕС на території, які росіяни ще не захопили, але претендують. (Очевидно, йдеться про підконтрольні Україні Запорізьку і Херсонську області.

“Про Запорізьку атомну станцію. Так, вона сьогодні окупована, але всі розуміють — ну я не певен, що Росія це розуміє — але ми з партнерами говоримо про те, що без нас вона працювати нормально не буде. Тому тут про це треба ще говорити. Але в принципі тут правильно все сказано, що найсенсативні питання — питання схід, саме Донбас, питання ЗАЕС, питання грошей і гарантій безпеки”, — каже глава держави.

Реклама

Зеленський пояснив, що питання не стоїть: “давайте поміняємо території на гарантії безпеки”.

“Ну, по-перше, не треба бути такими песимістичними, якщо ворог ще не захопив, це не значить, що він щось захопить, хоча на фронті дуже не просто. Хоча питання обміну території ми з вами чули не один раз, мовляв “давайте якісь території мінять на інше“. Я не впевнений, що це правильний підхід”, — каже президент.

Якщо США усунуться від підтримки України

Зеленський прокоментував роль Сполучених Штатів у підтримці України під час війни з Росією та програми постачання озброєння PURL.

На запитання кореспондента щодо можливого усунення США від переговорного процесу, проте продовження постачання зброї за програмою PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), Зеленський відповів, що це не можна вважати прийнятним варіантом для України та Європи.

Реклама

“Я вважаю, не влаштовує. Треба боротися за Сполучені Штати Америки, щоб вони продовжували допомагати, продовжували підтримувати, продовжували тиск на Росію. І для нас важлива гарантія безпеки, я сьогодні про це вже говорив. Не хочу знову повторювати всі деталі”, — зазначив президент.

Зеленський також подякував міжнародним партнерам за фінансування, зокрема генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, який нагадав усім лідерам про необхідність додаткового фінансування, а також Діку Схофу — прем’єр-міністру Нідерландів.

Чи довіряє Зеленський президенту США

За словами президента України Зеленського, Дональд Трамп дійсно хоче закінчити війну, але у нього “своє бачення”, яке відрізняється від українського.

Зеленського запитали, чи довіряє він Трампу під час переговорів, “тому що європейці кажуть, що не дуже”.

Реклама

“Європейці всі по-різньому кажуть. Багато європейців, багато думок, ви це знаєте. Є європейці деякіі, які проросійські. Ви також знаєте цих людей, які блокують Україну. А є дуже проамериканські і вірять в Америку”, — каже глава держави.

Зеленський наголосив, що Америка — сильний партнер. На його думку, президент Трамп точно хоче закінчити війну — “І це факт”. Але у Трампа своє бачення.

Заморожені активи Росії

Україна розраховує на фінансування, отримане за рахунок заморожених російських активів. Оскільки без цих коштів країна “не зможе” функціонувати.

“Всі розуміють і поділяють нашу думку, що в кінці-кінців треба зробити рішення. Щоб заморожені активи Росії, яка руйнувала Україну і продовжує, працювали на Україну щодо відновлення або щодо озброєння, якщо війна не закінчиться. Ми розраховуємо на ці гроші, ми розраховуємо на транші”, — зазначив Зеленський.

Реклама

Додає що формат, у якому надійдуть кошти, залежить від єдності Європи та переконання “скептиків, які ще залишились”.

Роль Китаю у війні в Україні

Крім того Володимир Зеленський прокоментував роль Китаю у переговорному процесі, заявивши, що, попри усю повагу до країни, він не бачить, що Пекіну вигідне швидке закінчення війни. На його думку, Китай не зацікавлений у слабкій чи програвшій Росії, що призводить до продовження конфлікту.

"Безумовно, Китай — міцна країна, міцна економіка. Найголовніше в нашому випадку — це вплив, який Китай точно має на Росію, особисто на Путіна," — заявив президент.

"Але при всій повазі... ми повинні, чесно сказати, я не бачу, щоб Китаю було вигідно закінчення цієї війни. Чому? Тому що я думаю, що ми читали з вами, зараз бачили доктрини”.

Реклама

Зеленський пов'язав це з глобальним протистоянням, зазначивши, що "Китаю невигідна слабка Росія, і програвша Росія в цьому форматі".

Чи можлива зустріч із президентом Польщі Навроцьким

Український лідер прокоментував можливу зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким.

“У другій частині сьогоднішньої зустрічі у нас була онлайн зустріч з лідерами, Польща була присутня. До речі, був голова МЗС Польщі Радослав Сікорський. У нас завжди є Польща під час зустрічі з лідерами “коаліції охочих“: або вона присутня офлайн, або онлайн. Зазвичай, це прем’єр-міністр Польщі, тому що він завжди був у каліції охочих. Щодо президента Польщі, я із задоволенням зустрінувся би з ним. Я сказав про це по телефону, я його запросив і сказав: “Обирайте, будь ласка, дату““, — пояснив Зеленський.

Президент наголосив на готовності України до співпраці.

Реклама

Хто може очолити Офіс президента

На останок Зеленський вперше публічно озвучив прізвища потенційних кандидатів, які розглядаються на посаду голови Офісу президента.

До розширеного списку кандидатів, який озвучив президент, увійшли:

Михайло Федоров (міністр цифрової трансформації)

Сергій Кислиця (перший заступник міністра закордонних справ України)

Кирило Буданов (начальник Головного управління розвідки)

Павло Паліса (військовий, заступник керівника ОП)

“У мене є варіанти: міністри Шмигаль або Федоров. Але тут є виклик, тому що Рада повинна їх знімати, перш ніж призначатиме. І тут не хочеться, щоб було, як у цій грі “Дженга“, коли ти одну деталь витягнув — і все розсипалося. Офіс президента важливий, але є й інші інституції. Тому хто може бути замість Федорова в Міністерстві цифровізації, я не знаю”, — зазначив Зеленський."