"Мирний план" США щодо війни Росії проти України: яка реакція Євросоюзу

У ЄС відреагували на "мирний план" США / © Getty Images

Реклама

ЄС офіційно не попереджали про існування «мирного плану» США щодо України — Брюссель дізнався про роботу над ініціативою з новин. Сьогодні лідери країн ЄС, не приховуючи подиву, обговорили подальшу стратегію з Володимиром Зеленським, підтвердивши незмінну підтримку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки «Радіо свобода» Зоряни Степаненко.

Позиція ЄС: підтримка «стільки, скільки потрібно»

Президент Євроради підтвердив, що офіційного повідомлення не було, а наявність плану з 28-ми пунктів «неабияк здивувала» європейських політиків.

Реклама

Проте, як запевнила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, стратегія Європи не зміниться: «Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, як ми це робили раніше. Україна може розраховувати на нас, бо це не просто агресія проти України, а агресія проти засад Статуту ООН. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно».

Головний фокус Європи — підтримувати Україну, щоб вона могла вести переговори «з позиції сили».

«Я все ще оцінюю його (план США) як перелік питань, які необхідно терміново обговорити між Україною та Росією, а не як остаточний план. І саме Україна має вирішити, на які компроміси піти. Ми тут не арбітри, а захисники України,» — наголосив міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль.

Що думають експерти та НАТО

Європейські лідери, включно з прем’єром Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном, зідзвонювалися із Зеленським, підтверджуючи, що майбутнє України має визначати Київ. Навіть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц терміново міняв плани заради розмови.

Реклама

Європейські лідери обговорюватимуть резонансний план і завтра — на полях саміту «Групи двадцяти». Цьогоріч на форумі відсутнє найвище керівництво не лише Росії, а й Китаю, США. Проте Європа все одно бажає поговорити з американською стороною про її пропозицію. Чи буде взаємність із Вашингтона — ще належить побачити, але раніше Дональд Трамп ішов на такі контакти.

Американські експерти сумніваються у шансах на реалізацію представленої ініціативи, оскільки вона навряд чи буде прийнята Україною та європейськими союзниками.

«Щоб це стало тривалим, змістовним миром, на який погоджується Україна, — це було б для мене дуже дивно,» — коментує політолог Колумбійського університету Лінкольн Мітчелл.

Одним із резонансних пунктів американсько-російського плану є відмова України від членства в НАТО і відмова Альянсу її приймати. Штаб-квартира НАТО обіцяла повернутися з відповіддю щодо наявності такої дискусії серед союзників.

Реклама

Європа готує власний план

Видання The Wall Street Journal дізналося, що Європа вже працює над власною версією плану закінчення війни з більш справедливими для України умовами. Подробиці поки невідомі, але європейська сторона наполягає, що лінія зіткнення має бути відправною точкою для порозуміння, а ЗСУ мають залишатися боєздатними. Це дозволяє припустити, що ЄС проти скорочення чисельності ЗСУ та відходу з Донбасу.

Завершити роботу над європейським планом хочуть «найближчими днями».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 новини 21 листопада. Мирний план Трампа! Звільнень через корупцію – не буде?