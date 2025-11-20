Мирний план Трампа: що відомо про візит американської делегації до Києва

Дональд Трамп і війна в Україні

Реклама

У четвер, 20 листопада, під час візиту американської делегації до Києва президенту України Володимиру Зеленському було передано проєкт плану, який, за оцінкою США, може стати основою для завершення війни. Український лідер погодився працювати над пунктами плану спільно із американцями. У Вашингтоні заявили про значний поступ у досягненні миру в Україні.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про цей візит і досягнуті домовленості.

Україна отримала пропозиції від США

В Офісі президента підтвердили, що Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який може стати основою для активізації дипломатичних зусиль та завершення війни.

Реклама

У повідомленні наголосили, що Україна підтримує всі змістовні пропозиції, здатні наблизити справжній мир, і готова до конструктивної роботи з американською стороною.

Президент Зеленський висловив готовність обговорити з президентом США Дональдом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, необхідні для досягнення миру, вже найближчими днями.

Зустріч з міністром армії США

На особистій зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом президент Зеленський обговорив «варіанти досягнення справжнього миру, етапність роботи та формати діалогу, а також нові імпульси для дипломатії».

Президент Зеленський наголосив, що Україна та США спільно працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни.

Реклама

«Ми готові до конструктивної, чесної та оперативної роботи», — заявив він.

Керівник пресслужби міністра армії США Дрісколла Дейв Батлер повідомив, що розмова його шефа з президентом Володимиром Зеленським тривала годину тет-а-тет, а згодом відбулася ще одна розширена зустріч тривалістю близько години.

За його словами, американська делегація прибула до Києва, аби оцінити та переконатися, що запропонований план завершення війни є справді вигідним для України.

Що відомо про подробиці мирного плану

Американський посадовець, який забажав залишитися неназваним, під час розмови із журналістами в Києві наголосив, що не потрібно довіряти повідомленням у пресі, з яких можна зробити висновок про те, що Росії не потрібно буде йти на компроміси для досягнення мирної угоди.

Реклама

«Це значною мірою думка президента Трампа,. що досягнення миру вимагатиме як поступок, так і взаємностей з обох сторін, і він дуже чітко це висловлює. Це його очікування», — зауважив він.

При цьому посадовець відмовився детально описувати, що зараз обговорюється, пояснивши це тим, що дипломатичні переговори «потрібно проводити за зачиненими дверима».

Цей же американський чиновник додав, що Вашингтон запровадив «агресивний таймінг» для просування мирного врегулювання між Україною та Росією.

За його словами, цей темп диктується бажанням президента Трампа якнайшвидше припинити війну, а також критичними обставинами в Україні, зокрема, енергетичною ситуацією.

Реклама

Реакція представниці США на переговори

Тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс заявила, що Сполучені Штати відчувають «великий імпульс» у просуванні до завершення війни між Україною та Росією.

«За останні 36 годин ми побачили справді вражаючий темп дипломатичної діяльності, один з найамбітніших за мої 30 років як дипломата», — зазначила вона.

У своєму дописі в мережі Х Джулі Девіс також зауважила, що за підсумками сьогоднішньої зустрічі ситуація щодо мирного врегулювання війни нарешті складається на користь миру, якого українці так довго чекали.

Заява Білого дому

Білий дім офіційно підтвердив, що два помічники президента США Дональда Трампа — спецпредставник Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо — протягом останнього місяця таємно працювали над розробкою мирного плану. До переговорів були залучені як Україна, так і Російська Федерація.

Реклама

Спікерка Білого дому Керолайн Левітт спростувала повідомлення, раніше розповсюджені у ЗМІ, які стверджували, що план розроблявся «за спиною» Києва.

Вона також підкреслила, що Трамп активно підтримує розроблений план, та позитивно оцінила перспективи цієї ініціативи для обох країн.

«Це хороший план як для Росії, так і для України,» — наголосила Левітт.

Що кажуть у Кремлі

Російській диктатор Володимир Путін попри спроби США повернутся до мирних переговорів вкотре публічно наголосив на непохитності намірів Кремля щодо війни проти України.

Реклама

Зокрема, господар Кремля висловив сподівання на «безумовне» досягнення всіх цілей так званої «спеціальної воєнної операції» (СВО).

Путін також висловив впевненість у тому, що його армія зможе «виконати всі поставленні завдання».

Нагадаємо, раніше низка західних медіа опублікували деталі 28-пунктного мирного плану, таємно розробленого адміністрацією президента США Дональда Трампа.