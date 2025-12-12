«Мирний» план Трампа: чи покарають російських окупантів за злочини проти України

Чи покарає Трибунал російських злочинців / © Associated Press

Пункт про заборону притягувати російських злочинців до відповідальності прибрали з першої версії «мирного плану», попри всі намагання путінських перемовників зупинити створення Трибуналу. Тим часом, робота над Спеціальним Трибуналом щодо злочину агресії над російською верхівкою не припиняється у Гаазі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ярмоли.

Тиск і загроза амністії

Тези про те, що Трибунал «під загрозою і може згорнутися — так і не розпочавшись», почали лунати після появи у пресі так званого «мирного плану», який містив пункт про «амністію» за всі воєнні злочини.

За два тижні план із 28 пунктів перетворився на план із 19 пунктів. Робота над Трибуналом, запевняє посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич, не припинялась.

«Головне, що ми рухаємось. Це найголовніше, і ми рухаємося постійно. Це ключове. І ми рухаємося не самі, а з нашими міжнародними партнерами», — каже він.

Міжнародне право проти амністії

Україна є найбільшим місцем скоєння злочинів у світі — вже зафіксовано більше 178 тисяч воєнних злочинів РФ. Усі вони не мають терміну давності. І, що найголовніше, не можуть бути амністовані. Це вимога не лише України, а й механізм міжнародного права.

Правозахисниця Олександра Романцова пояснює:

«Щодо міжнародних злочинів, є окреме прям положення, що вони не амністуються ніколи. Чому? Тому що міжнародні злочини — це воєнні злочини, епізоди геноциду, злочин агресії, ну і сам факт розпочатку війни не амністується. Злочин агресії як політичне адміністративне рішення, маючи владу і легітимність розпочати війну, воно не амністується».

Практичні кроки у Гаазі

Спеціальний Трибунал щодо злочину агресії, де мають опинитися всі, хто віддавав накази на найвищому рівні, має історичне значення. У червні цього року Україна та Рада Європи підписали угоду про його створення.

Після цього почалися практичні кроки:

Євросоюз виділив 10 мільйонів євро на роботу передової групи для якнайшвидшого запуску Суду.

Нідерланди, де базуватиметься суд, обіцяють сприяти його роботі.

Посол України в Нідерландах Андрій Костін розповів про деталі підготовки:

«І тут одним із ключових будуть питання безпеки — зараз обговорюється кілька можливих локацій. В тому числі і приміщення Трибуналів, які завершили свою роботу. Цим питанням опікується міністерство юстиції та безпеки Нідерландів».

Створення керівного комітету

Конкретну дату запуску Трибуналу назвати поки що неможливо, адже в процесі задіяні близько 40 країн. Зараз фіналізується текст розширеної часткової угоди про керівний комітет Трибуналу — це фактично створення асамблеї країн, що керуватимуть судом.

«Ми очікуємо, що це станеться вже в цьому місяці. І саме до неї будуть приєднуватися інші країни. За консультаціями з юридичними радниками Балтійських країн, Великої сімки, Європейського союзу ми очікуємо, що до неї долучиться досить багато країн», — зазначив Андрій Костін.

Антон Кориневич деталізував структуру комітету:

«Кожна держава там матиме, яка уклала розширену часткову угоду, так, долучилась до неї, вона буде мати там представника, і, відповідно, буде два можливі статуси. Член, тобто повне членство в керівному комітеті, і асоційований член.»

Повні члени сплачуватимуть фіксовані щорічні внески, а асоційовані — добровільні.

Без покарання не буде стійкого миру

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас рішуче відкидає загрозу для роботи Трибуналу, наголошуючи, що без покарання агресора не може бути стійкого миру.

Сама спроба росіян пунктом про амністію уникнути майбутні суди — це «ще одне публічне зізнання у злочинах» і свідчення, що вони бояться кари, включно з особисто Путіним, який недарма вніс до списку санкцій усіх, хто голосував у ПАРЄ за створення Трибуналу.

