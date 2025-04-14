Митна політика та війна Росії проти України: що відомо про скандальні рішення Трампа

Трамп і Путін / © ТСН

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Коливання на валютному ринку експерти пов’язують із початком тарифної війни, яку минулого тижня оголосив Трамп. Поки все лишилося на рівні погроз, але світ все одно в очікуванні.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко.

Конфлікт через митну політику Трампа

Від початку тарифного скандалу виникло багато запитань. По-перше, формула. Її оприлюднили у торговому департаменті Білого дому для обґрунтування митної політики. Мовляв, цифри взяли не зі стелі — все за наукою. Друг Трампа, який підтримував його у тому числі фінансово, засновник однієї з найбільших мереж магазинів «Хоум Діпо» Кен Ленгон не посоромився публічно визнати — нічого з формули не зрозумів: «Я не розумію цієї бісової формули. Припускаю, що йому неправильно нарадили його радники стосовно ситуації з торгівлею і формули, яку вони застосовують».

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Але якби ж її не розумів лише 90-річний мільярдер. Автор цієї формули, відомий економіст Брент Найман написав статтю у «Нью Йорк Таймз», в якій жахнувся — і самі розрахунки адміністрації Трампа, і принцип застосування їхньої із колегами формули, хибні.

Формула осиротіла. Ніхто в адміністрації більше не взяв на себе відповідальності за її застосування. Але усі ниточки ведуть до радника президента Трампа з питань торгівлі Пітера Наварро. Він з Трампом із 2016 року. Тоді, під час першої виборчої кампанії, Трамп попросив свого зятя Джареда Кушнера підшукати йому консультанта із питань економіки. І Кушнер знайшов його. На «Амазоні» — найбільшому американському сайті, де продаються, зокрема, книжки. Кушнеру сподобалася назва твору «Смерть від Китаю», у співавторстві Наварро — відомого яструба у питаннях торговельного дефіциту. Саме Наварро пізніше вклав Трампу у вуха ідею агресивної митної політики.

Глибинні суперечності всередині адміністрації викрила направду епічна сварка між двома високопосадовцями: самим Пітером Наварро і Ілоном Маском — головним спонсором, другом і улюбленим на даний момент співробітником президента Трампа. Річ у тім, що автомобільний бізнес Маска і так вже зазнає збитків через політичну активність власника. А завдяки новим митам він мав зустріти свої, можливо, найтемніші часи. Тож Маск у мережі Х обізвав Наварро ідіотом, тупішим за мішок цегли. А Наварро відповів, що Маск просто збирає, а не виробляє машини в Америці, тому і біситься. Пояснювати їхню сварку прийшла речниця Білого дому Керолайн Левіт.

«Очевидно, що ці дві особи мають дуже різні погляди на торгівлю та мита. Хлопці і є хлопці, і ми дозволимо їхнім публічним спарингам продовжуватись. А ви всі повинні бути дуже вдячні за те, що у нас найпрозоріша адміністрація в історії», — заявила вона.

Чому Трамп призупинив дію мит

Коли Трамп у середу близько опівдня оголосив, що на 90 днів призупиняє тарифи для усіх країн, окрім Китаю, це заскочило зненацька навіть деяких високопоставлених членів адміністрації.

Про неминучість рецесії його попереджало усе оточення і навіть іноземні лідери, але Трамп, здавалося, був непохитним вести митну війну до кінця.

«Нью-Йорк Таймз» пише — вирішальним аргументом для президента стало навіть не падіння ринків. Він почав хвилюватися, коли інвестори стали позбуватися американських державних облігацій, що вважаються найнадійнішими у світі. У зоні ризику опинилася вся фінансова система США.

Навіть зірвавши стоп-кран, Трамп запевняє — його митна спецоперація — невідомо, чи відновиться вона за 90 днів, була успішною, бо він отримав важіль у переговорах з іншими державами. У притаманній йому манері, президент США розповів, як світові лідери тепер прагнуть угоди з ним.

Заяви у РФ

І поки іноземні лідери дипломатично змовчали у відповідь, майстерність цілувати президента США у зад на своїй сторінці у мережі Х, відточує путінський спецпредставник Кіріл Дмітрієв. Він, ніби справжній фанат Америки, цілий тиждень робив дописи то про рекорд російського хокеїста Овєчкіна в НХЛ, то про майбутні американо-російські досягнення в космосі, то вихваляв мудру митну політику Трампа — однаково завзято як на етапі запровадження.

Дмітрієв втерся у довіру і спецпредставнику Трампа Стіву Віткоффу. Той минулого тижня, під час візиту Дмітрієва у Вашингтон, навіть легковажно запросив його на ланч до себе додому — пише «Ройтерз». Але секретна служба Білого дому, зважаючи на шпигунські можливості Росії, цей жест гостинності вчасно зупинила.

Війна Росії проти України: чого добиваються росіяни

Втім у підсумку Віткофф повідомив Трампу, що найшвидший шлях зупинити війну — віддати Путіну чотири українські регіони, на які він претендує.

Наприкінці тижня Віткофф знов відвідав Росію, де вкотре побачився із Дмітрієвим, і провів вже третю особисту зустріч із Путіним. Її деталі не розкривають. Але той таки генерал Келлог в інтервʼю «Таймз» почав просувати ідею розділити Україну як Берлін після Другої світової. На карті, що публікує видання, червоним позначені території, що мають перейти під контроль Росії. Жовтим — по течії Дніпра, де можуть перебувати Збройні сили України. Правобережжя він відвів для українських, французьких та британських миротворців. Втім, каже, журналісти все перекрутили. Він говорив лише про зони безпекової відповідальності.

Дата публікації 22:48, 11.04.25 Кількість переглядів 217 Митний тайфун від США й перемовини Віткоффа з Путіним: аналіз головних подій

Після цинічного російського обстрілу дітей на майданчику у Кривому розі цього тижня президент США вкотре повторив: «Ми говоримо з Росією. Ми б хотіли, щоб вони зупинилися. Мені не подобаються бомбардування. Бомбардування тривають і тривають. І щотижня вбивають тисячі молодих людей».

На тижні, що минає, відбулися два раунди технічних переговорів — у Стамбулі російська та американська делегації обговорювали відновлення роботи посольств і, за словами російського посла у США Дарчієва, навіть повернення прямого авіасполучення. Українська делегація тим часом відвідала Вашингтон для переговорів щодо угоди по корисних копалинах. Джерела «Ройтерз» атмосферу цих перемовин назвали антагоністичною. США просувають агресивний варіант угоди, не вигідний Києву, і не хочуть іти на поступки.

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