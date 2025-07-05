Митник на Волині відсвяткував професійне свято п’яною ДТП

Митник потрапив у ДТП у професійне свято

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У День митника України головний державний інспектор Волинської митниці Володимир Багрій потрапив у ДТП на Львівщині. Мабуть, щоб не псувати собі свято та не йти на роботу, напередодні він оформив у лікаря листок непрацездатності. Та, вочевидь, святкувати почав завчасно — за кермом і чомусь у формі.

Про це йдеться в сюжеті програми журналістських розслідувань Хапуга.UA.

Цікаво, що автомобіль «Сітроен», на якому митник потрапив у ДТП, не внесений у його декларацію. Зрештою, у ній взагалі немає жодного авто, яке належить Володимиру Багрію чи членам його сім’ї.

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Як виявилося, «Сітроен» записаний на сина митника — Юрія Багрія. Він, між іншим, вказаний у декларації батька, а отже — все його майно повинно декларуватись.

«Якщо це було користування на протязі попередніх років, то це підстава провести перевірку, встановити факт можливого недекларування вже майна», — пояснює голова правління ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик.

Автомобіль «Сітроен», який потрапив у ДТП

До речі, ще один син митника, який вказаний у декларації батька, Данило Багрій також не має жодного авто, однак є фото, де він позує біля чорної Тойота Прадо. Також у його Facebook-профілі є автомобілі «Ауді», «Сузукі» та «Альфа-ромео».

Toyota Prado записана на Михайла Якиміва, який ймовірно є дідусем Данила. Наприкінці минулого року авто було куплене за 44 тисячі доларів.

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Загалом Володимир Багрій — це митник з цікавим минулим. Два роки тому, коли він був співробітником Львівської митниці, його затримали на хабарі

Тоді у головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 М/П «Краковець» Львівської митниці Багрія Володимира Дмитровича під час особистого обшуку було виявлено неправомірну вигоду — 200 євро.

Після цього випадку його звільнили, але якимось чином він опинився на Волині. Проєкт Хапуга.UA направив інформаційний запит до Волинської митниці, щоб отримати відповідь на питання, як підозрюваний у хабарництві опинився на тій самій роботі.

Хто був за кермом?

З приводу ДТП, в яку потрапив Володимир Багрій, Волинська митниця розпочала дисциплінарне провадження.

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Судячи з відео, знятому на місці аварії, митник перебував у нетверезому стані. Однак, за інформацією джерел, поліція склала протокол за це ДТП, а отже, і за п’яну їзду, не на митника, а на іншу людину — Ігоря Процика. Цей чоловік, за дивним збігом обставин, працював на Ірину Багрій, тобто на дружину митника.

Дивна ситуація. Волинська митниця офіційно підтверджує, що співробітник цієї служби перебував за кермом. Але поліція складає протокол на зовсім іншу людину, яка щонайменше знайома із родиною митника.

Очевидно, встановлення справжніх обставин потребує перевірки дій митника та поліцейських з боку Офісу генерального прокурора та ДБР.

Проєкт Хапуга.UA відправив запити до поліції, Львівської прокуратури та Офісу ГПУ і неодмінно продовжить розслідування.

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Як святкували в центральному офісі

Поки митник на Волині «чудив» за кермом, у Києві також не сумували. 25 червня о 15:00 будівлю Центрального офісу Держмитслужби почали покидати працівники — скорочений робочий день.

Вони групами чекали на таксі і виїжджали у невідомому напрямку. З пустими руками мало хто виходив. А поки одні виходили — інші з подарунками заходили. Один з відвідувачів — чоловік у білій футболці, який приїхав на БМВ Х5. Авто записане на Тетяну Боброву. Вона керує компанією «Док авто профі», яка торгує автомобілями. А отже може мати пряме відношення до митниці.

Директор департаменту організації виконання митних формальностей Андрій Артеменко за своїм «пакуночком» вийшов особисто. За сотню метрів від будівлі митниці його зустріли двоє чоловіків і передали чорний пакет. Згодом він зайшов з ним у будівлю митниці. Доставка піци і можливо чогось до піци неначе натякає — закінчення робочого дня повинно бути веселим.

Ближче до 16 години на територію митниці заїхав новесенький Volkswagen Passat. Авто належить Олександру Сапсаю, начальнику відділу організації та здійснення внутрішнього контролю митниці. Його було куплено майже за 2 мільйони гривень і майже за місяць до дня митника. Кошти йому на покупку новенької машини подарувала дружина Ольга.

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Біля Центрального апарату митниці журналісти звернули увагу на «Мерседес», яким їздить Володимир Пономаренко, начальник управління митної статистики та аналізу. Машина задекларована, але є один нюанс — її ціна всього лиш 49 тисяч гривень, що в принципі майже неможливо. До такої заниженої ціни можуть бути питання.

Загалом кожен посадовець має зазначати реальну вартість свого майна, а якщо вона є заниженою, то це відповідно це вже пільга, яка має класифікацію відповідно до антикорупційного законодавства як подарунок і цей подарунок є незаконним.

Того дня біля будівлі Центрального офісу Держмитслужби з’явився також «Рендж Ровер», на якому їздить Володимир Ковтун, ексспівробітник Державної митної служби.

ЗМІ про нього пишуть як про колишнього працівника СБУ, який осів на жирних посадах ще з часів президента-втікача Віктора Януковича. Особливо нічим видатним не виділявся, окрім любові до дорогих автівок, годинників та, за певною інформацією, хабарів. Останнє його місце роботи — Департамент боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби.

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Також особливої уваги заслуговує Audi A6 з «блатними» табличками. Вона заїжджала на територію митниці, як до себе додому, однак впізнати водія не вдалося.

Водій «Ленд Крузер 200» під’їхав до самого входу і отримав зауваження від охоронця, але безрезультатно. Близько шостої вечора ця машина у супроводі двох інших авто покинула територію.

Дізнатися про власників цих автомобілів не вдалося, оскільки їх немає у базі поліції. Тобто це так звані номери прикриття.

Вони призначені для співробітників сил національної безпеки та оборони, а також правоохоронних органів, які виконують особливо важливі завдання, пов’язані з ризиком для життя. Також вони використовуються для автомобілів найвищих посадових осіб держави, яким за посадою надається державна охорона.

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Хто і для чого на цих та інших автомобілях відвідував будівлю Держмитслужби на день митника? Проєкт Хапуга.UA відправив запит із відповідними запитаннями і дуже сподівається отримати на них вичерпну відповідь.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОПАВСЯ! Головний митник Волині НАЛИГАВСЯ на День МИТНИКА ТАК, ЩО ЛИКА НЕ В'ЯЗАВ! Хто такий БАГРІЙ?

Нагадаємо, раніше на Львівщині, біля села Красів, патрульні на службовій автівці збили неповнолітнього пішохода.