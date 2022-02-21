Мюнхен на нервах: чому промова Зеленського на безпековій конференції підняла всіх присутніх на ноги

Мюнхен на нервах: чому промова Зеленського на безпековій конференції підняла всіх присутніх на ноги

Всі світові лідери досі сподіваються - шанс на на мирне вирішення конфлікту лишився.

Іще ніколи за багаторічну історію на Мюнхенській конференції з безпеки, яка завершується буквально сьогодні не обговорювали настільки реальну загрозу нової світової війни. І те, що західний світ це усвідомив - чути було навіть з інтонацій усіх впливових осіб планети. Сенсацією, звісно, стало попередження від українського президента. Якщо підписанти Будапештського меморандуму, які гарантували нашу безпеку таки не зберуться - це поставить під сумнів нинішній без'ядерний статус України.

Про те, чи послали таки в Мюнхені Кремлю чіткий сигнал "відійти від краю прірви"- 20 лютого йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Так, сьогодні усі як один учасники Мюхенської, або як її неформально встигли охрестити української Мюнхенської безпекової конференції, твердять - вперше за увесь час існування - із 62 року - тут доводиться вирішувати не теоретичне, а нагальне питання небезпеки, яка загрожує усьому світу.

Також читайте Макрон знову телефонував до Путіна та Зеленського: про що говорили

Очільник НАТО не приховує, світ частково проспав загрозу. У можливу війну, глобальний шантаж ніхто не вірив. Усі країни планомірно скорочували бюджети на оборону до 2014-ого. І лише 2014 рік змінив усе.

"І тепер ми маємо інвестувати більше. Дрони, танки, літаки... Це не для провокації війни, а для того, щоб запобігти війни. І це чіткий сигнал до Москви, що ми можемо дати відсіч", - зазначиа Єнс Столтенберг.

Дати цю відсіч, певен Столтенберг, світові вдасться лише разом. Єдність, це також те, про що багато говорили під час усієї конференції. Вперше за багато років вона, твердять, дійсно є. Бо ще до минулого року більшість країн тримали дистанцію. Хтось називав конфлікт внутрішнім українським, хтось рахував гроші і боявся втратити прибутки, хтось узагалі тримався осторонь. Але сама Росія примудрилася змінити думку про себе навіть у своїх найбільших прихильників. Шантаж НАТО, газовий зашморг Європі і найголовніше - майже 200 тисячна армія на кордоні з Росією, зовсім поруч із Європою.

Чим спиняти неврівноваженого ворога. Найчастіше зі сцени конференції лунає слово "санкції". Їх спільно узгоджували США і Європа, і вони будуть досить болючими для Росії.

"У випадку нападу на Україну ми обмежимо доступ Росії до фінансових ринків і встановимо експортний контроль, який зупинить можливість Росії модернізувати свою економіку. Ми маємо чимало високотехнологічних товарів, в яких ми домінуємо і які Росія не може замінити", - наголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

А ще ЄС хоче натиснути на Росію газом. Тим, самим, яким Москва всю зиму шантажує європейців. Цієї зими, кажуть в ЄС, вже зможуть без нього обійтися. Наступної - спробують злізти із російської газової. Нині 40% газу до Європи йде саме з Росії. Його долю будуть планомірно зменшувати. А в разі вторгнення - Німеччина готова зарізати навіть "священну корову" - "Північний потік-2".

"Ми у Німеччині готові заплатити високу ціну в економічному сенсі. Тому всі варіанти є на столі, включно з Північним потоком-2", - сказала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Так само бити спробують і по друзям. Під санкції потраплять всі країни прибічника Путіна. Хоча, по правді, таких не надто багато. Але значно дієвішим буде фінансовий тиск на друзів Путіна, російських олігархів та їхні родини.

"Саме тому світ не має права давати слабину у питанні Росії. Бо якщо та вторгнеться в Україну, а ми не відреагуємо - де гарантії, що інші країни так само не почнуть конфлікти за території, які вони також вважають своїми. І це уже буде глобальна катастрофа", - зазначив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Разом із тим всі світові лідери досі сподіваються - шанс на на мирне вирішення конфлікту лишився.

"Ми поклали на стіл конкретні пропозиції. Ми залучали РФ через НАТО, ООН, у двосторонньому форматі – взяти участь у діалозі. Але в РФ продовжують заявляти, що вони готові до переговорів. Хоча їхні дії не відповідають тому, що вони говорять", - заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Тим часом Володимир Зеленський в Мюнхен таки прилетів попри загострення на Сході. На сцені його вітали стоячи, але що важливіше - стоячи і проводжали. Аж надто несподіваною та місцями жорсткою виявилася промова.

"Щоб дійсно допомогти Україні, не треба постійно говорити тільки про дати ймовірного вторгнення. Ми будемо захищати свою землю і 16 лютого, і 1 березня, і 31 грудня. Нам набагато більше потрібні інші дати. І всі чудово розуміють, які", - зазначив він.

Зеленський прямим текстом просить озвучити для України час можливого вступу в НАТО. Каже, Україна давно вибрала свій курс і найкращий час отримати відповідь уже найближчий саміт в Мадриді. Каже про необхідність прямих відповідей по європерспективі. І вперше за 30 років добровільного ядерного роззброєння прямим текстом вимагає гарантій безпеки за Будапештським меморандумом. Те, що мало стати планетарним прикладом мирного співіснування в світі, стало формулою краху . Відмова України від третього в світі ядерного потенціалу в обмін на власну безпеку та цілісність території - скомпрометована повністю. Більше того, президент повідомив , що Київ намагався скликати учасників Будапештського меморандуму вже тричі.

"Я в останнє ініціюю проведення консультацій у межах Будапештського меморандуму. Скликати їх доручено міністру закордонних справ. Якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і всі пакетні рішення 1994 року поставлені під сумнів", - сказав він.

Мюнхенська конференція: впливові особи планети говорять про загрозу масштабної війни

Тобто під сумнівом опиниться без'ядерний статус України. Далі розшифровувати, що це може означати будуть і союзники, і вороги, і ті , хто про ядерну зброю мріє, і ті, хто хоче концепцію ядерного нерозповсюдження зберегти. Наразі президент заявив про необхідність скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН.

"Я пропоную в найближчі тижня скликати самміт Ради Безпеки ООН за участі України, Німеччини та Туреччини з метою розв'язання безпекових викликів у Європі і напрацювання нових безпекових гарантій поки ми не є членом оборонного Альянсу і фактично знаходимось у сірій зоні, у безпековому вакуумі", - резюмував він.

На запитання щодо санкцій - каже - після вторгнення, бомбардувань та знищеної економіки Україні вони вже будуть не потрібні. Хоча разом із тим Зеленський сподівається, що мирне вирішення конфлікту також ще існує.

Читайте також: