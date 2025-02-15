Мюнхенський холодний душ: чому Європі та Україні більше не варто сподіватися на лідерство США

У п’ятницю, 14 лютого, в Мюнхені стартувала щорічна безпекова конференція. І перший же день наробив не просто чимало галасу, а став справжнім холодним душем для Європи.

Напевно, майже всі європейські лідери ще дуже довго будуть обговорювати контраверсійний і зневажливий спіч віцепрезидента США Джей Ді Венса. Від другої після Дональда Трампа людини в Америці всі очікували почути про міжнародну політику Вашингтона за нової адміністрації протягом наступних чотирьох років. Натомість Венс сказав, що найбільша для Європи небезпека на сьогодні походить не від Росії чи Китаю, а зсередини самої Європи, критикуючи ЄС за цензуру та скасування виборів, як-то в Румунії (йдеться про скасування результатів першого туру президентських виборів, де в лідери вийшов проросійський кандидат із TikTok – Ред.)

Ба більше, Джей Ді Венс звинуватив європейців, що ті не чують закликів США про справедливий розподіл тягаря – витрат на оборону в рамках НАТО – публічно пригрозивши геополітичним розворотом Америки. Спіч Венса в соцмережі Х перепостив мільярдер Ілон Маск, який має необмежений доступ і вплив на Дональда Трампа з фразою MEGA – Make Europe Great Again (трохи змінене гасло Трампа "Зробимо Америку знову Великою"). А після свого контраверсійного спічу в Мюнхені, Джей Ді Венс зустрівся з кандидаткою в канцлери Німеччини, лідеркою проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" Алісою Вайдель, яка послідовно закликає припинити військову підтримку України і зняти санкції з Росії.

Спіч і поведінка Джей Ді Венса та інших членів американської делегації у Мюнхені, серед яких були держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет та інші викликали шок у європейських лідерів і посадовців, не кажучи вже про публічну критику. Крім того, американські високопосадовці наробили стільки гучних заяв щодо війни Росії проти України, що потім їм самим довелося їх спростовували. Складається враження, що команда Трампа просто не має реального конкретного плану закінчення війни, створюючи інформаційний хаос заявами про можливість надання Україні ядерної зброї та допомоги за всі ці роки на $350 млрд, хоча такої цифри ніколи не було в природі.

Тож, що показав перший день Мюнхенської безпекової конференції? Які прогнози можна зробити про міжнародну політику Трампа на наступні чотири роки? Та, чому Україні та Європі більше не треба сподіватися на лідерство США? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ядерна зброя і війська: суперечливі заяви команди Трампа

Першому дню Мюнхенської безпекової конференції передували перші публічно оголошені телефонні переговори Трампа з Путіним. До цього Трампа безліч разів питали про його контакти з очільником Кремля, які він чітко не підтверджував, але й не спростовував. Одразу після цього Трамп поговорив телефоном з Володимиром Зеленським. Але інформаційний хаос, створений адміністрацією Трампа, змушує задуматися, чи дійсно команда президента США має план врегулювання війни Росії проти України.

Все почалося з того, що в четвер, 13 лютого, наступного дня після розмови з Путіним, Трамп відмовився прямо й однозначно відповісти на запитання, чи вважає Київ рівноправним учасником мирного процесу, ще раз наголосивши, що Україна не має бути членом НАТО, бо цього не хоче Росія. Також останнім часом Трамп повторює, що США надали Україні $350 млрд допомоги, а Європа - $100 млрд. Хоча насправді за роки повномасштабного вторгнення американська допомога – це трохи більше $170 млрд, а європейська - $134 млрд. Тому, про які саме цифри говорить Трамп, незрозуміло.

Потім спецпредставник Трампа по Україні і Росії Кіт Келлог заявив, що знадобиться певна угода про потенційну втрату Україною територій. За його словами її не обов’язково визнавати, як Захід не визнавав окупацію СРСР країн Балтії. Але не зовсім зрозуміло, що саме має на увазі Келлог: записати це в якусь мирну угоду, яка буде підписана з Росією; чи йдеться про окрему угоду, де буде юридично зафіксована втрата Україною чотирьох областей і Криму, які Путін незаконно записав до російської конституції. Проте, в будь-якому разі, що б там не казав Келлог, це буде саме визнанням втрати територій.

Але на цьому суперечливі заяви представників команди Трампа не закінчилися. У день відкриття Мюнхенської безпекової конференції були опубліковані інтерв’ю Джей Ді Венса, Марко Рубіо та Піта Гегсета. В інтерв’ю The Wall Street Journal віцепрезидент США, якого не можна назвати симпатиком України, не виключив запровадження ще більших санкцій і навіть військових дій, якщо Росія не погодиться на угоду по Україні, додавши, що опція відправки американських військових в Україну залишається на столі. В інтерв’ю Breitbart News Піт Гегсет заявив, що в майбутньому Україна може стати членом НАТО, хоча ще день тому категорично відкидав таку можливість, і навіть не виключив надання Києву ядерної зброї.

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Більш стриманим у своїх оцінках був Марко Рубіо в інтерв’ю одній з американських радіопрограм, де заявив, що врегулювання війни можна почати з припинення вогню, відкриття коридорів допомоги, взаємної зупинки ударів по енергооб’єктах і, в кінцевому підсумку, надання Україні довготривалих гарантій безпеки, але не від США, а від Європи. "Це мають бути європейці, які повинні бути готові активізуватися і зробити це. Але є багато чутливих питань, про які потрібно говорити: територіальні претензії, контроль над озброєннями тощо, мовні та культурні питання, над усім цим доведеться працювати", - вважає держсекретар США.

Трамп хоче закінчення війни: але Венс забрав свої слова назад

Не зовсім зрозуміло, які саме мовні та культурні питання мав на увазі Марко Рубіо. Адже це ніщо інше, як "Мінськ", який ми вже проходили, і, що найголовніше, який не вберіг нас від повномасштабного вторгнення. Проте, вочевидь, адміністрація Трампа не хоче брати на себе відповідальність за подальшу долю України. Можливо, саме тому вже під вечір п’ятниці, 14 лютого, Джей Ді Венс звинуватив The Wall Street Journal у перекручуванні його цитат, взявши таким чином свої слова про можливість відправки американських військ до України назад.

Виступ Джей Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції був сповнений зневаги до Європи. Він фактично звинуватив європейських посадовців у тому, що вони навмисно не дають прийти до влади політикам і партіям правого спрямування, відмовляючись чути своїх виборців. Ба більше, віцепрезидент США апелював до цензури в ЄС, яка неприйнятна для демократичних країн, таких як, наприклад, США, порівнюючи європейців з радянськими посадовцями.

"Якщо я правильно його зрозумів, він порівнює умови в деяких частинах Європи з умовами авторитарних урядів. Це неприйнятно", - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Всі без виключення європейські ЗМІ написали, що високопосадовці ЄС були шоковані виступом Джей Ді Венса, який, віддзеркалюючи думки Трампа, вважає, що європейські уряди є більшою проблемою, ніж Росія чи Китай. Варто зауважити, що, звичайно, в Європі є різні праві політики та партії. Наприклад прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, яка підтримала порівняння сучасної Росії з нацистською Німеччиною, про що днями заявив президент Італії Серджо Маттарелла. Проте Джей Ді Венс та Ілон Маск, який перепостив спіч віцепрезидента США в Мюнхені, підтримують проросійських ультраправих політиків і партії в Європі.

В ЄС погоджуються з тим, що європейським країнам слід терміново збільшити свої оборонні витрати, чим їм постійно дорікає Трамп. Саме про це й говорила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, додаючи, що невдовзі система розподілу витрат на оборону зміниться. До того ж, з’явиться можливість кредитування ОПК європейськими банками, що зараз просто заборонено і є своєрідним табу.

"Коли йдеться про європейську безпеку, Європа має зробити більше. Щоб цього досягти, нам потрібне збільшення європейських витрат на оборону. Зараз 27 країн ЄС витрачають близько 2% ВВП. Наші витрати на оборону зросли з трохи більш ніж $200 млрд до війни, до понад $320 млрд минулого року. Але нам доведеться ще раз значно збільшити ці цифри. А це сотні мільярдів євро додаткових інвестицій щороку", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Разом із тим, коли Трамп та його команда кажуть про те, що ЄС та Україна їм щось винні, бо США захищають Європу, варто нагадати, що й сама Америка не витрачає 5% ВВП на оборону. В американській армії суттєвий недобір, а по кількості й потужності флоту Китай вже давно перегнав Сполучені Штати. Тому такі зверхні й зневажливі коментарі, які Європа почула від Джей Ді Венса в Мюнхені, та заяви команди Трампа по Україні, створюють кризу довіри до США та їхньої можливості виконувати взяті на себе зобов’язання, хоча б з огляду на публічну підтримку проросійських ультраправих європейських політиків.

"Трамп не зраджує Україну. Але європейцям треба припинити панікувати, скиглити. Час активізуватися. Вони (американці – Ред.) не йдуть з України. Вони кажуть, що Україна має бути суверенною, процвітаючою країною. Вони кажуть, що Путін не може перемогти. Вони кажуть, що продовжуватимуть підтримувати Україну", - заявив колишній британський прем’єр Борис Джонсон у Мюнхені, додавши, що Європа поводить себе, як "безголові кури".

На полях Мюнхенської конференції з безпеки Володимир Зеленський мав зустріч з Джей Ді Венсом. Віцепрезидент США наголосив, що Америка хоче досягти тривалого миру, який не призведе до конфлікту в Європі за кілька років. Український президент підкреслив, що в Україні з візитом наступного тижня чекають Кіта Келлога для продовження роботи та глибшої оцінки ситуації на місцях. Пізніше в інтерв’ю NBC News у Мюнхені Володимир Зеленський зазначив, що Україні буде дуже важко вижити без військової підтримки США, а Путін, нібито демонструючи готовність до переговорів, насправді хоче, щоб з Росії зняли санкції.

Дійсно, перший крок вже зроблений, - Трамп поговорив з Путіним телефоном, чим вивів міжнародного воєнного злочинця з міжнародної ізоляції. Ба більше, сторони готуються до першого очного саміту, який погодилася прийняти Саудівська Аравія. Виступаючи на одній панелі з Володимиром Зеленським, сенатор-республіканець Ліндсі Грем (якого вважають наближеним до Трампа) наголосив: замість того, щоб хвилюватися, кому дзвонить Трамп, треба думати, як закінчити війну. Проте, навіть Ліндсі Грем виключає членство України в НАТО, пропонуючи інший варіант.

"Якщо зараз ми не можемо погодитися, що Україна має бути в НАТО, чи можемо ми погодитися, що якщо колись буде ще одне вторгнення, Україна негайно вступить до НАТО? Нехай Путін заведе їх в НАТО, якщо хоче. Подумайте про це. Якби в 2014 році ми мали угоду, за якою, якщо буде ще одне вторгнення, Україна буде в НАТО, у 2014 році ніколи б не було вторгнення. Тож, я думаю, що ми даємо Путіну знати, що якщо він коли-небудь зробить це знову, вони дуже швидко підуть до НАТО", - вважає Ліндсі Грем.