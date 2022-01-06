МЗС України вживає заходів задля захисту інтересів українців в Казахстані

Наразі до посольства звернулися 43 громадяни, загроз їхній безпеці немає.

Міністерство закордонних справ вживає заходів задля захисту інтересів українців в Казахстані.

Нині до посольства звернулися 43 громадяни України. Усі вони пасажири скасованих авіарейсів із Алмати та Нур-Сулатана.

Загроз безпеці українців немає. Вони забезпеченні тимчасовим житлом та їжею, дипломати підтримують із ними регулярний зв‘язок.

За інформацією казахстанської сторони, відновлення роботи міжнародного аеропорту м. Алмати заплановане на завтра, 7 січня. Посольство взаємодіє із перевізником, аби зазначені громадяни змогли залишити територію Казахстану найближчою нагодою.

Інформація про потрапляння наших громадян в надзвичайні ситуації на тлі подій в Казахстані наразі відсутня.

Закликаємо українців продовжувати неухильно дотримуватися рекомендацій МЗС: уникати місць масового скупчення людей, насамперед у великих містах, без нагальної потреби не залишати місця проживання, виявляти підвищену пильність і обережність.

У разі потреби допомоги, негайно звертатися до посольства.

Нагадаємо, протести через ціну на газ у Казахстані почалися кілька днів тому. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

У ЗМІ вже поширюють інформацію про те, що Росія привела до бойової готовності авіаполк військового аеродрому в Оренбурзькій області та планує перекинути його до Казахстану.

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