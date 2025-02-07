На "1+1 Україна" покажуть документальний фільм "Вільне село"

Переглянути стрічку можна буде 8 лютого о 23:00.

На телеканалі "1+1 Україна" покажуть документальний фільм "Вільне село" про те, як радянська влада винищувала селянство, зробивши його підневільними жебраками.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Фільм "Вільне село" з циклу "Радянські міфи" був створений кореспондентом ТСН Станіславом Ясинським у межах спецпроєкту журналістських розслідувань "ТСН: Особливий погляд". Переглянути стрічку можна буде 8 лютого о 23:00.

Фільм присвячений дослідженню того, як радянська влада планомірно винищувала селянство, зробивши колись вільних та освічених людей підневільними жебраками.

Примусова колективізація, каральні операції, штучний голодомор, рабська праця за трудодні, фактичне закріпачення радянських селян, які до 60-70-х років ХХ ст. не мали паспортів, – це все послідовна політика упокорення та грабунку селян заради вигод партійної верхівки та для економіки війни.