На "1+1 Україна" відбудеться премʼєра проєкту Дмитра Комарова "Рік. Харківщина"

29 вересня о 20:30 на "1+1 Україна" відбудеться премʼєра авторського документального проєкту Дмитра Комарова "Рік. Харківщина". Вперше розкриваються раніше не відомі деталі подій деокупації Харківської області.

Кирило Буданов назвав, що, на його думку, зіграло ключову роль в успіху Харківського контрнаступу.

"Раптовість, швидкість і рішучість дій", – відповів очільник ГУР.

Також він розповів про методи, якими росіяни використовуються при спробах окупації нових територій.

"Підміна реальності. Починається вона, зазвичай, зі зміни історії. Вони починають штучно вигадувати історію для регіонів, розповідаючи, що їхньої історії не існує, вона неправильна. Що все це історично російські землі, що немає там таких народів. Нам треба повернути назад свою історію. Це ми – Київська Русь. Звідси все пішло. Це наші пращури і Москву палили у свій час. Київська Русь в ті часи в Константинополь заходила. Нам треба повернути свою історію, а вона славетна", – сказав Кирило Буданов.

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