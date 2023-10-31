"На 300 тисяч злих духів стало менше": реакція українців на ювілейні втрати армії Путіна (фото)

Українців звернули увагу, що ЗСУ ліквідували "майже усе населення Бєлгорода".
За 614 днів війни Збройні сили України ліквідували 300 тисяч російських окупантів.
ТСН.ua зібрав реакцію українців на ювілейні 300 тисяч убитих росіян.
Українці у Мережі висловлюють вдячність захисникам за гарні новини та кожен прожитий ранок. Юзери пишуть у соцмережах:
- "Дякуємо нашим героям!,
- Дякую за наш ранок,
- Дякую величезно! Захисники,
- Слава Україні,
- Дякую за захист. Бережить себе".
Деяких українців ця цифра не тішить, бо поки у Росії гинуть найгірші представники нації, в Україні віддають життя "найкращі із найкращих".
До "привітань" мертвих загарбників долучилися також офіційні структури. Служба безпеки України на своїй сторінці у Фейсбук написала: 300 тисяч мертвих окупантів - done. Перемога України - coming soon…".
А Державна прикордонна служба опублікувала допис із символічним фото та зазначила: "На цей Геловін кожен українець може приміряти, зокрема, костюм тракториста… адже на 300 тисяч злих духів стало менше".
Благодійний фонд "Повернись живим" наголосив, що Сили оборони України "роблять все можливе, щоб жоден окупант не уникнув розплати", та закликали українців донатити.
Також українців звернули увагу, що ЗСУ ліквідували "майже усе населення Бєлгорода" (згідно з даними перепису 2021 року населення Бєлгорода становить 339 978 осіб).
Нагадаємо, за даними Генштабу, втрати росіян у війні проти України перевищили 300 тисяч осіб.
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