На адмінмежі з Кримом відкрилися пункти вакцинації від коронавірусу: де можна зробити щеплення і коли

На адмінмежі з Кримом відкрилися пункти вакцинації від коронавірусу: де можна зробити щеплення і коли

Отримати щеплення зможуть жителі тимчасово окупованого півострова, які є громадянами України.

На адмінмежі з Кримом відкрилися пункти вакцинації від коронавірусу. Отримати безкоштовні щеплення тепер можна у пунктах пропуску "Чонгар" та "Каланчак" від 9:00 до 15:00 год.

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Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, це для жителів тимчасово окупованого півострова, які є громадянами України. У наявності - усі вакцини, затверджені в нашій державі. Тут же на місці можна буде також укласти декларації із сімейними лікарями.

"Жива черга. Проблем поки жодних немає. Якщо буде потреба, ми організуємо онлайн-запис і все, що буде зручним для людей", - сказала лікарка-терапевтка Каланчацького центру первинної медичної допомоги Наталія Жабіцька.

На адмінмежі з Кримом відкрилися пункти вакцинації від коронавірусу

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