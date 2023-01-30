На Афоні для ПЦУ виділили келію Х сторіччя і там вже залунала перша українська молитва за перемогу

Історична подія для всіх православних України - на святій горі Афон звершилося перше богослужіння українською мовою українськими священниками, йдеться в ТСН.

Це у відбулося келії, яку передали у користування Православній Церкві України. Келія у напівзруйнованому стані, але, кажуть священники, надзвичайно цінна історично. Перше богослужіння там відбулося ще у Х столітті.

У групі, яка прибула до Афону, троє священників Православної Церкви України, яких зустрів монах Паїсій на старенькому позашляховику. На святій горі він з 1996 року, звідси виїжджав лише кілька разів у важливих справах.

Остання поїздка до Києва змінила його життя. Очільник православної церкви України Блаженніший Епіфаній саме його попросив відшукати на Афоні місце для української келії. Така була знайдена, але вона у жахливому стані - перекриття провалилися, стіни ледь тримаються, але місце це особливе. Перша згадка про келію датована 991 року, вона трохи старша за Софію Київську. Звичайно, її перебудовували, а з 60-х років минулого століття взагалі вона стояла пусткою.

Єдина вціліла будівля - храму, тож священики Роман, Василій та Ігор з Києва, Рівного та Дубно провели службу. На Афоні звучить молитва за Україну, за її захисників, за перемогу. “Надіємося, що в скорому часі, вже на наступний рік, ми будемо мати перемогу нашої країни і уже у цих відремонтованих стінах з розписами, або й без них ще напрочатку ,але з щирою молитвою за гору афонську, за всю братію і головне за Україну, за її переможних воїнів. Ця для нас історичний день, який ми запам’ятаємо навсе життя”, - каже отець Ігор Когут.

Вже після служби отець Паїсій розказує як все тут має бути. “Тут внизу буде храм, притвор храму, трапезна буде, а в тій частині буде кухня і така підсобка, а зверху буде 4 келії для монахів, а ще я хочу, щоб був будиночок, щоб приймати паломників”, - каже він.

Ця келія просто дочекалася своїх священників, переконують ченці монастиря Пантократор. Кажуть, на Афоні нічого не відбувається просто так і коли вони почали говорити про Україну, усі одразу зрозуміли, що час прийшов, у цій келії служитимуть українці. “Цю келію дуже багато просили у нас, тому що з цією келією пов’язана велика історія. Як сказав наш старець за все це домовився архистратиг Михаїл, який і є захисником Києва. Нічого не є випадковим. Бог її зберіг що в якийсь момент вона прославила таким чином Україну”, - зазначає чернець афонського монастиря Пантократор отець Микита.

Історична подія: на горі Афон звершилося перше богослужіння українською мовою

Поки що отець Паїсій самотужки розчищає майданчик, вириває бур'яни. Звісно сам він келію не відбудує, але вірить - це станеться і дуже скоро. Вірить в це й отець Роман. “Приїхавши за духом відчули, що зможемо. Коли почали молитися, ти зараз не усвідомлюєш наскільки це історична і важлива подія для українського народу. Ми шукаємо спонсорів, бо кошти дуже великі, тим більше Афон, тут надзвичайно дорого щось тут будувати, але є вже зацікавленні люди, ми й інших закликаємо про допомогу, тому відкликаються і я думаю, що в скорому часі ми зможемо це зробити”, - каже він.

Афон - це одна з головних святинь православ'я у світі. Щоранку тисячі монахів тут моляться до Бога. Ще трохи і зазвучить на Афоні й українська щоденна молитва. За країну, її захисників, за скору перемогу.

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