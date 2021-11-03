На "антиковідних" мітингах, за кураторства вічного кандидата в депутати, присутні заявляли про всесвітнє чипування

На "антиковідних" мітингах, за кураторства вічного кандидата в депутати, присутні заявляли про всесвітнє чипування

Організатор акції спілкуватись із ЗМІ не захотів, але він вже добре прославлений своїми діями в минулому.

Протести у Києві: мітингували противники вакцинації та карантинних обмежень. Від ранку сотні людей заблокували рух урядовим кварталом столиці, протестувальники ходили пішохідними переходами і лише зрідка пропускали автомобілі. А пізніше перекочували до Верховної Ради.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

На мітингах лунають словесні сутички із водіями та теорії, які не налазять на голову.«Вакцинація - це наночипування. Приходять додому і до місця уколу примагнічуються монети, вилки, ложки», - запевняють учасники протесту.

Від 8 ранку площа Конституції перед ВР заповнюється людьми. Мітингувальники називають себе учасниками руху «Права людини» - серед таких прапорів у руках людей ще чимало промовистих плакатів. «Не потрібно примусу, дискримінації людей за якимись ознаками. Вакциновано - не вакциновано», - вимагають пікетувальники.

Один із чоловіків каже, працює кухарем у супермаркеті, і тепер не може ходити на роботу, бо вимагають сертифікат. «Мене не допускають до роботи, я не оплачую квартиру, я залишаюся на вулиці. Який у мене вибір? Ходити вночі з битою та стояти під банкоматом», - запевняє чоловік.

Але вакцинуватися не хоче, таких тут більшість. Дехто обурюється що їх не обслуговують у закладах харчування. «Я хочу утриматись від запитання - вакцинована я, чи не вакцинована. Просто утриматись і все», - зазначає учасниці мітингу.

А дехто починає переказувати теорії всесвітньої змови. «Другий етап - це чипування з мікроприймачем, мікропередавачем, мікробатарейкою. Світовий диктатор керуватиме через електронну систему», - впевнений чоловік.

А одна із присутніх жінок і взагалі просто з-під українського парламенту зізнається, що отримує гроші з країни-агресора. «Бачу є люди із Сант-Петербургу, Москви. Хочу передати вітання братам слов'янам. Мені надіслали гроші навіть із Росії», - зазначає вона.

Новини Києва: мітингують противники вакцинації та карантинних обмежень

На протесті помічають і колишню нардепку Надію Савченко, яку 2 тижні тому у аеропорту Бориспіль впіймали з підробним «ковід»-сертифікатом. «Інформація про стан здоров'я людини захищена законом України і ви не маєте права ставити таких запитань», - каже Савченко на питання журналістів, чи вакцинована вона.

О 9 ранку мітингарі розбрідаються урядовим кварталом і починають блокувати дороги - непроїзною стає вулиця Грушевського, Інститутська та прилеглі шляхи.

Водіям, яким просто нікуди розвертатися, уривається терпець і виникають сварки. Протестувальники лише час від часу пропускають по кілька автомобілів. Вже за дві години блокаду таки знімають і повертаються під парламент. Там слухають промови організаторів. Серед них такий собі Остап Стахів. На початку протесту журналісти цікавились у нього про вимоги, але пояснити він їх так і не зміг. «Я не спілкуюсь з продажними медіа», - запевнив він.

Стахів - зі Львова. Він кілька разів намагався потрапити депутатом до Львівської міськради та до Верховної Ради, але не вдалося. У Львові його звинувачували у організації проплачених акцій протесту, обливали зеленкою та навіть садили у сміттєвий бак.

А з початку пандемії Стахіва почали звинувачувати у провокаціях і лікарі - нібито той вдирається до відділень без засобів захисту, а коли його законно не пускають до палат - стверджує, що вони порожні від пацієнтів.

Головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні навіть збирався позиватися до чоловіка до суду. «Ми не мали права заводити їх у палати і показувати пацієнтів, бо дотримуємося правил конфіденційності. А вони перекрутили цей факт і сказали, що лікарня начебто пуста і це повний фейк щодо кількості хворих», - заявляв лікар.

Себе він називає "вільним журналістом" і роздає охочим посвідчення журналіста, принаймні про це пише на своїй сторінці. На питання, яке медіа представляє Стахів, він теж не відповів.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, реагуючи на те, що відбувається під вікнами МОЗу, заявив: антивакцинаторський дух швидко зникає у реанімаціях.

«Зібрання людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися – це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через «ковід», - заявив міністр.

Хоча самі мітингарі вважають брехнею і завантаженість лікарень, і статистику захворюваності і те, що можна померти від коронавірус навіть за кілька днів.

«Примушують лікарів, вони одержують премії, бонуси за «ковід» хворих», - переконує пікетувальник, що розповідав присутнім про всесвітнє чипування.

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