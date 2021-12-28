На "Антонові" показали перший літак, який збудували без жодної російської деталі

На "Антонові" показали перший літак, який збудували без жодної російської деталі

Оновлений Ан-178 вже за кілька тижнів планують підняти у повітря для відпрацювання усіх нових систем.

На держпідприємстві "Антонов" урочисто викотили зі складального цеху оновлений та дооблоаднаний літак нового покоління. Вітчизняним авіабудівникам вдалося повністю відмовитися від усіх російських запчастин та комплектуючих. Фактично новий літак вже найближчими тижнями передадуть пілотам для першого випробувального польоту.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Під музику духового оркестру літак викотили з цеху, він повністю готовий до випробувального польоту. А ще тут вже два фюзеляжі. Рік тому авіабудівники підходили до цього контракту з осторогою. Потрібно було знайти та замінити десятки комплектуючих, які виробляли в Росії. Зрештою це вдалося - шассі виготовили на "Південмаші", авіоніку поставили американську, сотні деталей закупили у Європі. Вперше на Антонова викочують літаки без жодної російської деталі і вперше для своїх збройних сил.

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«Це буде не тільки три літака, а більше, тому ми сьогодні демонструємо, що ми вміємо будувати, вміємо літати і вміємо себе захищати», - заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Ан-178-100 - це лише на перший погляд літак, який вже всі бачили. Авіаконструктори кажуть, від попередньої машини залишилася лише оболонка, бо коли почали переробляти, то вирішили літак вдосконалити.

«Практично створено в пострадянському просторі перший літак такого виготовлення - конструктивно, аеродинамічно і найголовніше - управління, такого літака в цьому класі ще не було», - заявляють на підприємстві.

На закиди журналістів, що на літаку таки залишилися російська допоміжна силова установка, очільник "Антонова" відповідає різко. «Ви підійдіть до мене особисто і я вам покажу, де виготовляються ці двигуни. Ці двигуни виготовлені в Італії. Немає жодного виробу та комплектації російського виробництва. Я вам заявляю», - переконує він.

На держпідприємстві "Антонов" представили дообладнаний літак нового покоління | Новини України

Один експериментальний і 3 літаки для збройних сил - це лише початок, переконують в «Укроборонпромі». Але саме цей контракт показав, попри всі закиди Україна може самостійно будувати літаки.

«Будівництво цих 3 літаків підняло цілу галузь. Близько 30 працюють зараз над виконання цього контракту і я переконаний - майбутніх контрактів», - каже генеральний директор держконцерну «Укроборонпром».

Оновлений Ан-178 вже за кілька тижнів планують підняти у повітря для відпрацювання усіх нових систем.

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