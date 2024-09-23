На аукціон виставили недобудовану "перлину Києва": скільки коштує (фото)

У Києві виставили на аукціон найбільший хмарочос в Україні Sky Towers і готові зробити знижку реальному покупцю. Єдиний нюанс — майбутньому власнику доведеться його добудувати. Споруда має статус “короля недобудов” в Україні.

Будівництво проєкту розпочалося 2007 року, йдеться у сюжеті “Сніданку з 1+1”. Хмарочос мав сягати 214 метрів заввишки.

Раніше на місці Sky Towers була зелена зона. Розташований у центрі центральний РАЦС і два невеликих сквери з обох боків Берестейського проспекту.

Київ до будівництва Sky Towers

План був дуже амбітний. 2007 року виникали питання — а чи потрібний він, чи доцільним є архітектурне розміщення. Тоді швидко все вирішили, знайшлися гроші і будівництво розпочалося.

Це мав бути один з найбільших офісних центрів і готелів в столиці та загалом в Україні. 17 тисяч співробітників мало розміщуватися у 47-поверховій будівлі. А сусідня 41-поверхова вежа мала стати готелем на 500 номерів. Внизу під будівлями закладений паркінг на 860 машиномісць і вісім поверхів під землею.

Загальна вартість проєкту на 2007 рік оцінювалась у космічні пів мільярда доларів. Його проєктувало гонконзьке бюро, а до київських реалій адаптовували українські архітектори.

Згідно з проєктом, Sky Towers мав бути заввишки 214 метрів. Для порівняння, найвищий хмарочос Києва на сьогодні — це ЖК Кловський, який має висоту 168 метрів.

Найбільший хмарочос в Україні Sky Towers

Найбільший недобудований хмарочос в Україні Sky Towers

Проте з будівництвом не склалося. Роботи з перервами тривали дев’ять років. Спершу хмарочос планували закінчити до 2012 року, щоб встигнути окупити проєкт коштом туристів. Втім забудовник встиг звести лише 27 поверхів із запланованих 47. Вісім поверхів під землею все ж таки вдалося побудувати.

В період від 2012-го до 2016 року почалися схеми з передачі будівлі. Тоді зрозуміли, що шукати гроші і добудовувати важко. На початку будівництва власників було декілька. Друзі вирішили скинутися грошима, однак в процесі почали “відпадати”. Той, хто залишився, вирішив, що йому цей проєкт завершувати не потрібно.

Найбільший недобудований хмарочос в Україні Sky Towers

В результаті будівля перейшла у власність компанії “Агентство офісного будівництва”. Але в лютому 2021 року вона збанкрутіла — з неї мали стягнути шість мільярдів гривень боргу. Відповідно будівля перейшла у власність одного з державних банків.

Зараз цей "король" довгобудів належить державі. Його вирішили виставити на аукціон, щоб повернути хоча б якісь гроші. 2018 року будівля оцінювалася в 370 мільйонів доларів. Тоді навіть був грандіозний проєкт добудувати Sky Towers і всю адміністрацію КМДА перевезти в цей офісний центр. І знову не склалося.

Тому від 2021 року довгобуд з’явився на державному аукціоні з початковою ставкою 7,5 млрд гривень. Через те що покупець довго не відгукувався, стартову ціну знизили до 5,5 млрд.

Найбільший недобудований хмарочос в Україні Sky Towers

Під час повномасштабної війни Sky Towers вирішили знову спробувати продати. Сьогодні на аукціоні просять 1,1 млрд гривень. Він стартує 27 вересня. Проте для тих, хто захоче купити будівлю, держава готова знизити ціну до 830 млн гривень.

На YouTube-каналі Сніданку з 1+1 можна переглянути за цим посиланням відео: Недобудована "перлина Києва": чому амбітний проєкт хмарочоса досі не реалізований?

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