На безпековій конференції в Мюнхені політики та експерти вирішують, як підштовхнути до миру президента Росії

На безпековій конференції в Мюнхені політики та експерти вирішують, як підштовхнути до миру президента Росії

Колись на такій конференції Гітлеру віддали частину Чехословаччини.

Безпекову ситуацію в Україні й довкола неї обговорюють сьогодні в Мюнхені. Там стартувала щорічна безпекова конференція, на яку зібралися десятки політиків та експертів із різних країн. Після дворічної карантинної перерви на традиційній безпековій конференції вони нарешті зустрінуться особисто.

Про це розповідає кореспондентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко для ТСН.

Символічно, що в цьому німецькому місті свого часу західні лідери намагалися вгамувати Гітлера, на догоду йому, зрештою, віддавши частину Чехословаччини. А цьогоріч тут думатимуть, як підштовхнути до миру президента Росії.

Не треба називати те, що відбувається на рубежах України, українською кризою. Вона – російська, це чітко сказала міністерка закордонних справ Німеччини, чия дискусія з держсекретарем США, власне кажучи, відкрила Мюнхенську безпекову конференцію. Саме Росія, наполягає Бербок, створила неприйнятну загрозу. І військами погрожує не лише Україні, а й Європі загалом. Москву закликала відвести свої армади від рубежів сусідньої держави, яка сама має право визначатися зі своїм геополітичним майбутнім, повторила дипломатка. Якщо ж Росія спробує відібрати його силою, на неї, вкотре попередили на Заході, чекають серйозні наслідки.

«У разі, якщо Росія вживе дій проти України, санкції будуть безпрецедентними та скоординованими між усіма партнерами. Ми в Німеччині готові заплатити високу ціну в економічному сенсі. Тому всі варіанти є на столі, включно з "Північним потоком-2"», - заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Підтримка України на тлі можливої загрози - те, що об’єднало весь Захід. І це неабияк здивувало Володимира Путіна, вважає держсекретар США.

Американську делегацію очолює віцепрезидентка США, яка завтра зустрічається з Володимиром Зеленським. Але в конференції бере участь уже сьогодні - зустрілася з партнерами по НАТО й подякувала їм за солідарну позицію щодо України. Росії ж надіслала традиційне попередження.

Конференція у Мюнхені: чи варто Україні очікувати прогресу стосовно російської загрози

«Ми, звичайно, залишаємося відкритими до дипломатії - це стосується діалогу та дискусій, які ми мали з Росією. Але ми також віддані тому принципу, що, якщо Росія вживе агресивних дій, ми забезпечимо серйозні наслідки з погляду економічних санкцій, які ми обговорювали. Я маю на увазі, що в цьому плані Альянс сильний», - каже віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Всі попередження росіяни слухають дистанційно. Вперше від 1999 року в Мюнхені - жодного офіційного делегата з Москви. Формально через відсутність вакцинації препаратом, визнаним у Євросоюзі. Тобто через складнощі дістатися сюди. Однак Володимиру Путіну, про якого тут, власне, і йдеться, пропонували долучитися по відеозв’язку, та він відмовився, й у Мюнхені це назвали великою помилкою.

Український президент виступає тут завтра. А ще в нього низка окремих зустрічей на полях конференції. Україні взагалі завтра присвячена окрема сесія, в рамках якої сильні світу цього обмінюватимуться думками, як подолати кризу. Щоб не допустити нової війни в Європі.

Водночас стало відомо, що Євросоюз готується до нової мігрантської кризи, тепер з України. Там чекають від двохсот тисяч до мільйона біженців, попередив в інтерв'ю німецькому «Die Welt» віцепрезидент єврокомісії Маргаритіс Схінас. Єврокомісар зазначив, що буде зроблено все можливе, аби евакуювати всіх європейців у разі надзвичайної ситуації, а також мобілізувати значну гуманітарну допомогу. На шпальті для того ж видання президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна склала свій іспит на шляху до демократії, зараз уже Захід має довести, чого вартують його цінності.

Читайте також:

Словенія надасть Україні техніку подвійного призначення через загострення ситуації

“Чим швидше, тим краще”: Путін вимагає прямих переговорів Києва з ватажками "ЛНР" та "ДНР"

Обстріли України за останні 48 годин – частина російського сценарію для початку агресії – Блінкен