На більше резервів у Путіна нема: військовий експерт розповів, скільки триватиме битва за Донбас

На більше резервів у Путіна нема: військовий експерт розповів, скільки триватиме битва за Донбас

Битва за Донбас триватиме ще тиждень, на більше резервів у Путіна немає.

Там наразі зберігається найбільш складна ситуація. Зеленський каже, у росіян там вдвічі більше техніки, ніж у нас.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За словами військового експерта Олега Жданова, на окремих напрямках росіяни дійсно зосереджують таку кількість техніки, фактично намагаючись закидати наші позиції тілами. Артилерійські та авіаційні удари не припиняються, триваючи майже цілодобово. У нас не вистачає артилерії, щоб подавити артилерію російських військ.

"У цьому проблема. У них вогнева перевага, завдяки якій вони досягають успіхів на окремих напрямках. Тому наша піхота дійсно фактично протистоїть і вогневому ураженню з боку російських військ, і атакам мотострілецьких і танкових підрозділів. На жаль ситуація поки що така. Якщо буде надходити артилерія від наших партнерів в рамках допомоги, то вона буде перекидатися туди, щоб хоча би трохи вирівняти ситуацію", - коментує ТСН.ua Олег Жданов.

Напередодні радник голови ОПУ Олексій Арестович досить емоційно висловився щодо зволікання західних партнерів щодо постачання Україні РСЗВ. Через це, за його словами, українська піхота фактично своєю кров’ю стримує подальше просування російських військ, які нещадно бомбардують українські позиції з повітря та дальнобійною артилерією.

Також Арестович повідомив про початок нового етапу війни, який передбачає нову хвилю мобілізації "добровольців" в Росії, яких кидатимуть на війну проти України. Натомість Олег Жданов радить не називати це новим етапом війни. Наразі, за його словами, ми бачимо кульмінацію так званої епічної битви за Донбас, яка зараз і триває.

"До цього були, як-то кажуть, квіточки, а зараз пішли ягідки. Така інтенсивна війна може тривати ще тиждень, бо більше резервів у Росії немає. А далі наступає оперативна пауза. Так це називають військові. А загалом це буде позиційна війна. Тобто, трохи вщухне інтенсивність бойових дій, і кожна зі сторін буде намагатися якнайшвидше сформувати і підготувати резерви для відправки на фронт. Тому як правило цю оперативну паузу не виділяють в окремий етап війни", - пояснює Олег Жданов.

Наступний етап війни, за словами військового експерта, – це буде або відновлення наступу з боку російських військ, якщо вони першими сформують резерви, або ЗСУ перейдуть до контрнаступальних дій, якщо ми будемо готові і матимемо наступальне угруповання, сформоване на базі західних зразків озброєнь.

"Але за цей тиждень нам треба ще завершити оборонну операцію, і тут ситуація може дуже сильно мінятися, як на користь ЗСУ, так і ЗС РФ. А потім піде позиційна війна, обмін ударами, невеличкі атаки окремих позицій. Але загалом фронт буде більш менш стабільним. Інтенсивність бойових дій трохи зменшиться. Тому його і не виділяють як окремий етап", - підсумував Олег Жданов.

Нагадаємо, на сході України відбуваються жорстокі бої. ЗСУ відбивають постійні наступи російських окупантів. Президент Володимир Зеленський розповів, що подекуди ворог переважає кількістю техніки та військової сили.

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