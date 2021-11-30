На блогера, який влаштував вечірку у День пам'яті жертв Голодоморів, склали протокол

На блогера, який влаштував вечірку у День пам'яті жертв Голодоморів, склали протокол

Через порушення карантину йому загрожує штраф у 17 тисяч гривень.

У Львові зачинили Будинок вчених, де відбулася скандальна еротична вечірка. У суботу там святкували день народження інстаграм блогера-мільйонника Олександра Заліско.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 30 листопада.

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Користувачі соцмереж неймовірно обурилися, бо все відбувалося у День пам’яті жертв Голодомору. Еротичні танці, конкурси, тости на столах - ось цих фото та відео в Інтернеті вже не знайти, після резонансу блогери їх видалили.

Під відео люди написали, що поки компанія гучно святкувала, за 500 метрів зібралося чимало містян, які ставили лампадки і свічки.

За порушення карантинних вимог комісія з надзвичайних ситуацій призупинила господарську діяльність Будинку вчених, а на блогера поліція склала адмінпротокол. Погуляв він на штраф у 17 тисяч гривень.

Крім того, відомі українські бренди уже заявляють, що розривають з ним співпрацю.

У Львові блогери влаштували еротичку вечірку у День пам'яті жертв Голодомору | Новини України

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