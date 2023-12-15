На блокпосту здав місцевий: суддя з Маріуполя розповіла про полон та пропозиції зрадити Україну

Суддю Іллічівського суду Маріуполя Юлію Матвєєву окупанти викрали під час евакуації з Маріуполя ще у березні минулого року. У полоні жінку всіляко схиляли до зради. Але вона не тільки не перейшла на бік загарбників, але винесла з полону списки інших наших бранців, кого схопили російські окупанти

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Юлію Матвєєву та її чоловіка затримали на блокпосту

Юлія Матвєєва - суддя із Маріуполя, яку бойовики фейкової "ДНР" звинуватили у "тероризмі". До полону суддя потрапила, коли намагалася виїхати на підконтрольну Україні територію. Будинок жінки розбомбили росіяни на початку війни.

"Те, що ми побачили протягом нашого руху містом, такого немає навіть в фільмах. Це жах і місто-привид. Людей нема, все зруйновано, тіла на дорогах", - каже Юлія Матвєєва.

Юлію та її чоловіка одразу затримали ще на першому блокпосту. Там її здав місцевий, який перейшов на бік Росії та чергував разом із окупантами.

"Коли я спитала, яка причина була затримання, коли я поставила це питання, мені відповіли таким чином: ми вас затримуємо для того, щоб перевірити, чи нема крові на ваших руках", - каже суддя.

Юлію катували та погрожували розстрілом

Юлію у полоні катували струмом та погрожували розстрілом: "Спочатку мене обвинувачували в тероризмі, а потім мені змінили обвинувачення і приділили нове, що я своєю роботою, своїми рішеннями посягала на конституційний лад "ДНР". Таке обвинувачення, міра покарання передбачала від, якщо я не помиляюсь, від 12 до 20 років позбавлення волі або розстрілу. Перш, ніж це обвинувачення мені озвучити, мені була озвучена пропозиція перейти на їх бік і обійняти посаду суддів "верховного суду "ДНР" в обмін на мою свободу".

На посаді судді Юлія оголошувала у розшук тих, хто перейшов на бік так званої "ДНР". У цьому її і звинувачували окупанти.

Суддя у полоні склала список усіх полонених, про яких знала, і ці три аркуші, списані від руки іменами, винесла з собою з полону.

Юлія Матвєєва

"Моральний тиск був в тому, що вони казали нам, що не чекайте обміну, вас ніхто не забере. А якщо забере, вас одразу, як тільки виступите на українську землю, вас розстріляють, оскільки ви зрадники, якщо ви тут вже перебуваєте", - згадує суддя.

Юлію та її чоловіка обміняли

Матвєєву обміняли минулої осені. Тоді додому повернулося 108 українок - військових та цивільних. Вже згодом вона дізналася про своїх колишніх колег із Луганщини.

Один із них два роки тому отримав російське громадянство, але паспорт приховав, щоб одержувати гроші з українського бюджету, і так привласнив два мільйони гривень. Інша суддя створювала фейкові суди на тимчасово окупованих українських землях і робила кар'єру у фейковій "республіці".

Юлія Матвєєва

Юлія Матвєєва нині працює у цивільній колегії. Справи про колаборантів не розглядає. Через 5 місяців після виходу з полону Юлії, обміняли і її чоловіка.

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