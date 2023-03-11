На боротьбу з ворогом кидають “Валькірії”: українці виливали свою лють на ворога в донати на них

На Тернопільщині зібрали майже три мільйони гривень, щоб закупити декілька безпілотних комплексів "Валькірія" для розвідки 44-ої окремої артилерійській бригади імені гетьмана Данила Апостола. Благодійний фонд "Покрова" п'ять місяців збирав гроші на доброчинних концертах та аукціонах, по селах і містах, йдеться в ТСН.

Безпілотні комплекси Валькірії - "очі" в небі для артилеристів, їхня розвідка та точність влучання. “Пілоти “Валькірії” передаватимуть координати військової техніки, яку вони виявили, а наші хлопці з допомогою гаубиць будуть бити точно в ціль і нищити їх. В наш час будь-яка цифрова технологія, яка використовується в збройних силах України - це є збережене людське життя, адже не потрібно ризикувати життям військовослужбовців”, - каже військовий Іван Вишньовський.

Такий комплекс коштує вісімсот тисяч гривень. В його основі - два літаки з камерами і тепловізорами. Вони можуть відлітати на сорока п'яти кілометрів і передавати відео та фото на ноутбуки та телевізори комплексу. “Ми сьогодні передаємо три безпілотні комплекси “Валькірія” - то це є 6 безпілотників, 3 антени, 3 ноутбуки, три рем- набори, все в ящиках, гарно попаковано, вироблено в Україні і ми дуже задоволені, що ми змогли внести такий вклад також в економіку України, тому що їх виробляє українське підприємство”, - кажуть у благодійному фонді.

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Волонтери фонду зібрали за п'ять місяців два мільйони вісімсот тисяч гривень. Вони зоорганізували артистів виступати безкоштовно по всій Тернопільщині. Рерше село, куди помандрували з концертом, була мала батьківщина артилериста Івана Вишньовського. “В нас як починався збір коштів в моєму селі, так і закінчувався. На першому заході була велика кількість людей, ми зібрали понад 100 тисяч гривень, проте вже, коли люди дізналися, що буде ще один захід, прийшло стільки, що стояли навіть в холі. Змогли зібрали 229 тисяч”, - розповідає Іван.

Відгукнулися й місцеві художники - продавали свої полотна на доброчинних аукціонах. Більше мільйона гривень задонатило місцеве агро-переробне підприємство. “Ми назбирали на три таких комплекси і ще зверхом фактично, майже там 450 тисяч гривень ,зараз ще 120 тисяч гривень докладемо і купимо ще не один комплекс, а два літачки, які є основою комплексу, тому що в наших артилеристів залишились пульти управління і т.д. І розробник дав нам слово, що прошиє ті пульти, які лишилися до тих, які ми купимо. То у нас виходить 4 комплекси” , - каже засновник ПАП “Агропродсервіс” Іван Чайківський.

Водночас благодійний фонд "Покрова" розпочав уже новий збір - на придбання чотирьох вантажних автомобілів для бригади "Азов".

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