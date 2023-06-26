На бої на Донеччині російський "заколот" не вплинув: артилерійські дуелі не вщухають ні на мить

Військовий заколот в Росії аж ніяк не вплинув на ситуацію на фронті, принаймні в районі Донецька ворог кількість обстрілів не зменшив. Знімальній групі ТСН вдалося зняти, як відбувається справжня артилерійська дуель – ворожа артилерія намагалася кілька годин знищити український екіпаж системи залпового вогню «Град».

Потужні 152 міліметрові ворожі снаряди шматують одну із позицій бійців у посадці на Донбасі. Після 10-ти хвилин таких обстрілів буквально з поміж вибухів виїжджає спочатку позашляховик, а за ним і вантажівка. Екіпаж бойової машини, який вдалося вибратись, швидко розгортається вже на новій позиції, готується дати ворогу відповідь.

На планшет «Ворона» розвідка скидує координати ворожої гармати, тієї самої, яка так наполегливо намагалася їх знищити. Кілька хвилин на підготовку і починається відповідають. Після відпрацювання екіпаж переїздить у відносно безпечне місце. Там бійці отримують хороші новини. “Написали, що добре відпрацювали. Скільки ж терпіти, вони по нас гатили-гатили. Вони по нас відпрацювали 7 штучок, довелося перекотитися і дати відповідь, бачите вже навіть притихли”, - каже військовослужбовець ЗСУ «Ворон».

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Ці хлопці залишаються на чергуванні, чекатимуть на нові цілі. А от побратими з підрозділу неподалік мають батарею “Геоцинтів”. Гармаші вистежують серйозні цілі і довго на неї чекати не доводиться. Гармаші швиденько заряджають і посилають ворогу кілька снарядів. “Ось так стріляємо собі потроху. Мені головне, щоб вона в ціль попадало, а чи важке воно чи ні. Немає нічого важкого”, - запевняє військовослужбовець ЗСУ «Валерчік».

Бійці трохи засмучені, сподівалися, що в Росії почався справжній військовий заколот і війна скоро закінчиться. Але тепер бачать, ніхто їхньої роботи за них не зробить, треба чистити гармату і відбивати у ворога свою землю.

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