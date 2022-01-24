На Буковині двоє прикордонників намагалися вкоротити собі віку: шокувальні подробиці подій

В обох випадках ще тривають слідчі дії і експертизи. Зв'язку між ними ні прикордонники, ні правоохоронці не бачать.

На Буковині виявлено двох поранених прикордонників. Один із чоловіків помер. Строковики служили у різних підрозділах. Обоє були в наряді.

Як повідомляється 24 січня в сюжеті ТСН.19:30, за попередньою версією слідчих, обоє намагалися вкоротити собі віку, але один із них вижив - за його життя зараз борються лікарі.

Так, 19-річного прикордонника, який служив у відділі "Красноїльськ" неподалік межі з Румунією, знайшли без ознак життя з вогнестрільним поранення в щелепу. Він саме був в наряді. Колеги по службі почули постріл. Поруч лежав його штатний автомат.

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Хлопець родом з Прикарпаття. У Чернівецькому прикордонному загоні служив менше пів року.

У поліції схиляються до версії - службовець вкоротив собі віку. Кажуть, на це вказує і те як був вчинений постріл і мотив. У хлопця накопичились велика сума кредитів.

Після трагедії у Красноїльську наступної ночі вже в іншому прикордонному гірському відділі стало відомо про вогнестрільне поранення ще одного військовослужбовця.

Під час чергування прикордонник сам повідомив по рації сусідній наряд, що має тяжке поранення в груди. Його ушпиталили до райлікарні, прооперували. Військовий вижив, але стан його тяжкий.

"У нього було проникаюче вогнепальне поранення органів грудної клітини та черевної порожнини. Була загроза для його життя, одразу хворого взяли на оперативне лікування. Реанімаційною машиною його доправили до Коломиї, звідки гелікоптером доставлено в Київ", - розповів директор путильської лікарні Климентій Михайлюк.

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Правоохоронці і тут схильні вважати це спробою самогубства. На це мовляв, вказує характер пострілу. На питання чому ж тоді прикордонник просив допомоги у колег – мають відповідь.

"Він просто вижив, йому було боляче і він попросив про допомогу. Це звичайні рефлекторні реакції людини. Особа поки що не контактна, мотиви вчиненого пояснити не може", - зазначив керівник Нацполіції Чернівецької області Руслан Дударець.

В обох випадках ще тривають слідчі дії і експертизи. Зв'язку між ними ні прикордонники, ні правоохоронці не бачать.

На Буковині двоє прикордонників намагалися вкоротити собі віку – один чоловік помер

Нагадаємо:

У прикордонних відділах Буковини торік було дві смерті з табельної зброї. У квітні та серпні загинуло двоє строковиків. Ці випадки теж іще розслідують. Але попередня версія обох - суїцид.

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