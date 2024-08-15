На Буковині мати тримала свого 10-­річного сина на ланцюгу: усі деталі кричущого інциденту (відео)

Чи залишиться хлопчик у сім’ї та що загрожує горе-матері: усі деталі кричущого інциденту – в ексклюзиві TSN.UA.

На Буковині мати тримала свою десяти­річну дитину на ланцюгу! Жінка назвала це методом виховання, щоб запобігти бешкету. У якому стані зараз дитина? Чи залишилась вона в цій сім’ї та що загрожує горе-матері? Всі деталі кричущого інциденту – дивіться в ексклюзиві журналістки Людмили Труфин для TSN.UA.

Матір посадила дитину на ланцюг!

Матір посадила малолітнього сина на ланцюг! 14 серпня облетів Мережу кричущий інцидент. У Чернівецькому районі 34-річна жінка прив’язала свого 10-річного сина ланцюгом до ноги та тримала його у дворі. Про це повідомили у Нацполіції Чернівецької області.

"До поліції звернулася староста Старостинського округу, яка, проходячи повз подвір’я 34-річної жительки Мамаївської територіальної громади, помітила прив’язаного ланцюгом хлопчика.За вказаною адресою негайно виїхали поліцейські офіцери громади, слідчо-оперативна група відділення поліції №2 (м. Кіцмань) Чернівецького райуправління поліції, ювенальні поліцейські та співробітники служби у справах дітей", – кажуть у поліції.

Дитину вилучили з родини

Поліцейські зафіксували цей злочин і вилучили дитину з родини, передавши її медичним працівникам. Інформацію про катування дитини надала староста Старостинського округу, яка помітила хлопчика на ланцюгу, коли проходила повз. Наразі дитина перебуває в дитячій лікарні. Відомо, що мати виховує ще чотирьох синів віком 3, 4, 6 і 7 років, а 14-річна донька живе з бабусею. Всі діти зараз під наглядом родичів до рішення фахівців.

Причина катування

Жінка пояснила свої дії як метод виховання, щоб запобігти бешкету сина.

“Свої злочинні дії мати пояснила методом виховання, аби її малолітній син не бешкетував та не втікав з дому. Слідчі відділення поліції №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції за процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України.Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років”, – кажуть у поліції.

Інші кричущі випадки

Однак це не єдиний кричущий випадок в Україні, коли батьки так ставляться до своїх дітей. Зокрема ​​у квітні цього року Бердичівський суд притягнув до відповідальності 25-річну мешканку одного із селищ Житомирського району, яку обвинувачували у катуванні її малолітньої дитини.

Як повідомляє Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області, розгляд справи у суді проходив у закритому режимі.

“Розгляд справи проходив у закритому судовому засіданні. Як стало відомо з вироку, обвинувачена узимку двічі протягом тижня покусала свою шестимісячну доньку: дитині завдано майже півсотні ушкоджень, від яких вона відчувала сильний фізичний біль”, – кажуть у суді.

Свідомо катувала дитину!

Судово-психіатрична експертиза встановила, що жінка повністю усвідомлювала, що робить, та розуміла наслідки своїх дій.

"Обвинувачена повністю визнала свою вину та пояснила, що кусала дитину, щоб заспокоїти, коли та сильно плакала. За словами обвинуваченої, після народження первістки вона переживала післяпологову депресію, хоча і не зверталася до лікарів по допомогу”, – розповіли у суді.

Обвинувачена раніше не була судима

Під час визначення покарання суд врахував, що обвинувачена раніше не була судима, визнала вину та щиро покаялася у скоєному, а прокурорка не просила суд про реальне позбавлення волі для обвинуваченої.

Жінку визнали винною у злочині, передбаченому частиною 1 статті 127 КК України (катування). Їй призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з іспитовим терміном на два роки. Долю дитини, яку наразі забрали зі сім′ї, вирішуватиме інший суд.

Била дитину в автобусі

Ще один один кричущий випадок сколихнув Мережу навесні цього року. Тоді з’явилося відео, як жінка у віці б’є по обличчю маленьку дівчинку. Подія сталася в Києві у громадському транспорті на очах у пасажирів. Відео з'явилося в одному з місцевих Telegram-пабліків.

У Києві няня-пенсіонерка била дитину на очах у пасажирів

Хвиля обурення

На відео видно, як дівчинка засинала у громадському транспорті, а няня її штовхала та намагалася розбудити. Відео потрапило до Мережі. Дії жінки дуже обурили користувачів соцмереж. Люди вимагали притягнути няню-пенсіонерку до кримінальної відповідальності:

"За кордоном за таке би отримала і мама, і няня, ще б і дитину забрали, а в нас як завжди все зійде з рук. В нашій державі незахищені тільки діти".

"А потім через таке діти виростають зацьковані, закомплексовані зі страхом люди, які із за подібного не можуть реалізувати себе , постійно будуть в напрузі і підсвідомо думати, що є загроза в чомусь чи комусь. Дівчинку шкода, вже видно, що дитина давно "надломлена".

"Це відео налякало мене не тільки діями карги, але й реакцією дитини. Це той випадок, коли соцслужби повинні були провести перевірку родини. Неозброєним оком видно затуркану дитину, яка не реагує на побої”.

"Таке сонечко ця дитина. Це найдорогоцінніше, що є на світі. А ця "жінка"‘ так поступає з беззахисною дитиною.”

Поліція встановила особу

Згодом поліція Києва встановила особу жінки, яка у автобусі перед пасажирами вдарила маленьку дівчинку з якою разом їхала. Вона – не рідна бабуся дівчинки, а доглядала за дитиною, коли мати була на роботі, повідомили ТСН.ua у поліції Києва.

"Це місцева мешканка 1948 року народження. Вона доглядає за дівчинкою, коли мати дитини на роботі. Стосовно жінки складений адміністративний протокол, за частиною 1 статті 173 – дрібне хуліганство, та направлений до Дніпровського районного суду для ухвалення рішення", – зазначили у поліції

У поліції додали, що мати дівчинки відмовилася від написання заяви, а також – від проходження дитиною судмедекспертизи стосовно отриманих побоїв.

"Сама ж винуватиця скандалу, жінка 1948 року народження, перепросила за свої дії перед родиною", – підсумували у поліції.

Нагадаємо, у Києві няня з однорічним малюком загубилася у лісі.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРОСТО ШОК! Мати тримала свою ДИТИНУ НА ЛАНЦЮГУ!

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