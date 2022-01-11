На Буковині матір двох дітей змусили заплатити 34 тис. грн через крадіжку на 3 тис. грн

На Буковині матір двох дітей змусили заплатити 34 тис. грн через крадіжку на 3 тис. грн

Жінка компенсувала потерпілій вартість мобільного телефону.

Жительку Сторожинецького району Чернівецької області змусили заплатити понад 34 тис. грн через те, що вона вкрала мобільний телефон вартістю 2 967 грн 68 коп.

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Про це йдеться у вироку Сторожинецького районного суду Чернівецької області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, мати двох неповнолітній дітей у магазині поцупила мобільний телефон, вартістю майже 3 тис. грн.

Під час засідання жінка визнала провину та розкаялась. Вона додала, що уже компенсувала потерпілій усі витрати.

Суд визнав жінку винною за ч.1 ст.186 КК України та оштрафував на 34 тис. грн. Також вона повинна сплатити 686 грн. 48 коп за проведення експертиз. Це рішення може бути оскарженим в апеляційному суді.

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