На Буковині провели американський аналог змагань серед рятувальників: переможець справився з усім за 2,5 хвилини

На Буковині провели американський аналог змагань серед рятувальників: переможець справився з усім за 2,5 хвилини

У повному споряджені вагою в 30 кг рятувальники тягали ще 100-кілограмові манекени.

Гасили пожежу та рятували потерпілих – так буковинські вогнеборці визначали найсильнішого. Бригади на змагання з’їхалися з усієї області.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

За звання найсильнішого - змагаються 75 професійних вогнеборців з усієї області. Вони одягаються, розминаються і готують спорядження. Кожен має випробувати себе на дистанції з десятком перешкод. І все це у повному спорядженні.

«Загалом бойовий одяг кілограм 10, апарат з "повітрям". Десь загалом кілограм 30», - каже учасник.

Та попри вагу, рятувальники буквально «літають» на кожному випробуванні. Спершу - забігають на четвертий поверх. Звідти мотузкою підняти пожежні рукави, дотягнути шланг до осередку займання й загасити.

Колеги сил на підтримку учасників - теж не шкодували. Не стримували почуттів і родичі.

Останній етап змагань - порятунок потерпілого з пожежі. Та замість людини тут манекен, завважки майже сотню кілограмів. «М’язи наливаються і здається, що зараз вибухнуть від навантаження і при цьому треба контролювати дихання, тому що ти в апараті», - каже рятувальник Юрій.

«Збираєшся силами, плюс колеги тебе підтримують, кричать. Це максимальна кількість емоцій», - додає учасник Дмитро.

Новини України: буковинські вогнеборці визначали найсильнішого - як все було

Знесилені рятувальники на фініші вже навіть не можуть підвестись самостійно. Їм допомагають колеги.

Перемогу виборює Роман Каглюк з Чернівців. Усі випробування здолав за дві з половиною хвилини. «Такі змагання загартовують. Не збираюся на таких результатах зупинятися, буду в подальшому вдосконалювати свою фізичну форму», - каже переможець.

Ці змагання на Буковині проводять вперше. Їх перейняли від американців. Наступного року тутешні профі хочуть помірятись силами з вогнеборцями й з інших міст.

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