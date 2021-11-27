На Буковині учні зчепилися на перерві просто у коридорі школи, за бійкою спостерігали з десяток старшокласників

На Буковині учні зчепилися на перерві просто у коридорі школи, за бійкою спостерігали з десяток старшокласників

За фактом бійки правоохоронці почали розслідування.

На Буковині 15-річна учениця накинулася з кулаками на дев’ятикласника - той у відповідь теж завдав дівчині кількох ударів. Усе це сталося на очах інших дітей, які зафільмували сутичку і виклали в соцмережі. Відео миттю поширилось і вже наступного дня за справу взялася поліція.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Все тривало лічені хвилин, кажуть у школі. Бо майже одразу після початку бійки, крики в коридорі почула вчителька з сусідного кабінету

Оскільки діти у сутичці не постраждали і їхні батьки претензій не висловлювали, конфлікт у школі спочатку намагалися вирішити самотужки.

Бійка в школі: на Буковині 15-річна учениця накинулася з кулаками на дев'ятикласника

Але за кілька днів учні виклали відео бійки в соцмережі і розслідування все ж почалося. Мати учня, який фільмував бійку, сина виправдовує. Своєю чергою батьки 10-класниці Іванни, яка почала бійку, впевнені, її спровокували. 9-класника ж захищає його класна керівниця. Підозрює, конфлікт стався через те, що він став свідком недозволеної поведінки старшокласниці.

"З його слів і слів однокласників, він побачив як дівчатка 10-го класу курили. По всій школі вона ходила за ним і навіть є додаткові відео, що вона провокувала його", - розповіла педагогиня Ірина Чопчик.

Сам учень неконфліктний, запевняє вчителька Сашка. І булінгом те що трапилося не вважає.

За фактом бійки правоохоронці почали розслідування. Лише після перевірки поліції буде зрозуміло - визнають це дитячою сутичкою чи булінгом. В будь якому випадку відповідальність за неповнолітніх учнів понесуть їхні батьки.

Нагадаємо:

У Рівненській області суд оштрафував батька учениці Боремельського НВК через те, що його донька вчиняла булінг стосовно іншої школярки. Чоловік у суді свою провину визнав.

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