На Буковині усувають наслідки смерчу, який за лічені хвилини понівечив десятки домогосподарств

Одна із жінок, яка не встигла сховатись, отримала поранення, коли шматок шиферу вп’явся їй в руку

Буревій раптово налетів на Буковину і накоїв великого лиха у селі Петрашівка. Вітер був таким потужним, що зривав покрівлю з будинків та жбурляв на кілька десятків метрів, йдеться в ТСН.

Спочатку налетіла злива з градом, а за лічені хвилини вітер почав зносити усе на своєму шляху. На кадрах, зафільмованих селянами, у повітрі літає покрівля з будинку пані Маріани. Від стріхи її будинку зовсім нічого не залишилось. “Це моя хата. Наша робота, стільки років. Подивіться що там…у підвал все тече, все поламане, все в друзках, цілого нічого нема”,- розповідає жінка

Жінка плаче, бо раптовий буревій понівечив хату, яку будували роками. Родина нещодавно замінила покрівлю, від неї нині негода залишила лише шматки. Вітер був такої сили, що уламки даху розкидало на кілька десятків метрів на городи сусідам.

Щоб кімнати далі не затоплював дощ, родина самотужки накрила дах плівкою, але такий захист ненадовго.

У Петрашівці розповідають, негода налетіла раптово і тривала лічені хвилини. Однак цього вистачило, аби зірвати дахи майже з двох десятків осель. Такий смерч, кажуть, бачили тільки у кіно, шифер жбурляло сільськими вулицями наче клаптики паперу. “Я такого ще не бачила, тільки в телевізорі. Сиджу на подвір’ї і бачу, як літають якісь клейонки, папір і думаю шо це таке? І бачу – смерч. Такий чорний, крутиться і за дві секунди – нема даху”,- розповідає місцева мешканка Олена.

Пані Ауріка якраз була на вулиці і не встигла сховатись у хату. Вже, потім побачила, що у неї скривавлена рука, її побило уламками. “Секундне діло. Добре, що не впало мені в голову. Шифером вдарило”, - показує жінка руку.

Тепер жінка шукає по селу уламки від свого паркану, який зірвав буревій. Сподівається хоч частково його відновити. “Шукали, сказали, що полетіло аж через усі хати”,- розповідає пані Ауріка.

Разом із парканом вирвало дах зі стодоли, селяни гуртом допомагали розчистити подвір'я.

Зірвані лінії електропередач у селі вже полагодили та відновили електропостачання. Комісія обстежила оселі селян та склала акти збитків. Селяни сподіваються, що влада відшкодує їм ремонт помешкань і просять посадовців не зволікати, адже дощі ллють без зупину та затоплюють кімнати.

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