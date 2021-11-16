На Буковині зниклого п’ять діб тому чоловіка почали шукати у прилеглих до лісу водоймах

На Буковині зниклого п’ять діб тому чоловіка почали шукати у прилеглих до лісу водоймах

Водолази обстежують болотисті озера

Масштабні пошуки на Буковині. Там шукають чоловіка, який кілька днів тому пішов по дрова у ліс, і не повернувся. Кілька днів поспіль сотня людей прочісувала кілометри лісу і поки марно.

Зараз пошукова операція проводиться біля місцевого озера, йдеться в ТСН.12.00.

48-річний чоловік із бензопилою пішов до лісу, аби нарубати дров на зиму ще 10 листопада і не повернувся додому. Більше доби родичі шукали його самотужки, але врешті звернулись до правоохоронців. До пошукової операції долучилась сотня людей: рятувальники, односельці та кінологи. Прочесали 60 гектарів лісу, але не знайшли навіть бензопили чоловіка.

«Повсюди ми дивились, ліс густий. Ускладнює пошуки сирість, падала роса, дощ і собака не може взяти слід», - пояснює слідчий.

І ось власне тому, що пошуки в лісі не дали жодного результату – правоохоронці вирішили обстежити й озеро, яке поруч з лісом. Не виключають, що чоловік міг зайти сюди. Слідчі говорять, шанси знайти чоловіка живим мізерні, але все ж сподіваються на це.

На Буковині шукають чоловіка, який пішов по дрова у ліс і не повернувся

Чи міг він загубитися у лісі, який добре знав, чи стало йому зле, або на нього хтось напав – у поліції розглядають усі версії. В ці секунди водолази на глибині трьох метрів прочісують дно водойми

«Воно болотисте, то взагалі складно шукати, тому, що немає видимості. Видимість нульова майже. Шукаємо шляхом намацування», - кажуть пошуковці.

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