На час воєнного стану спростили іспити на водійське посвідчення і змінили навчання

На час воєнного стану спростили іспити на водійське посвідчення і змінили навчання

В деяких регіонах стати водієм тепер неможливо, а подекуди стало навіть простіше.

Зміни торкнулися не лише іспитів на отримання водійського посвідчення, а й також і роботи автошкіл, йдеться в ТСН.

Киянка Ольга Бігоцька - волонтерка. Про водійські права замислилася ще до початку широкомасштабного вторгнення Росії. А тепер зрозуміла, що права треба терміново. «Я є волонтером Червоного хреста, я є волонтером локальних організацій і іноді потрібно перевезти закордонну гуманітарну допомогу», - каже вона.

До автошколи Ольга записалася ще в Києві. Вона онлайн учила теорію, а от практику - проходить уже в Ужгороді, де зараз живе.

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Внутрішній іспит із водіння - деякі автошколи з міркувань безпеки скасували. Але не складеш теорії в школі, до іспиту в сервісному центрі не допустять.

В Україні працює 121 сервісний центр. Зачинені лише в Луганській, Донецькій, Херсонській областях та в Криму. Записатися на екзамен онлайн , як це було раніше, зараз не можна. Олександр Бойко каже, це пов’язано з повітряними тривогами. Поки вони звучать - роботу центру призупиняють. «Ми не можемо розрахувати час надання послуги. Робота сервісного центру припиняється, робота банку припиняється , у нас на території є укриття», - зазначає він.

Теорію і практику складають в один день, на двадцять запитань - двадцять хвилин. Дві неправильні відповіді - допускаються.

Іспити з водіння завжди фіксували на дві камери, одна в середині машини, щоб це було ідентифіковано, що ви це є ви. Інша - зовні. Її нині не чіпляють, знову ж таки з міркувань безпеки.

Екзамен із практики спростили - він триває в один етап - лише їзда по місту. Заїзд в гараж заднім ходом, паралельне паркування по фішках , проїзд через удаваний тунель , де головне , не забути увімкнути ближнє або дальнє світло на період воєнного стану скасовано.

Іспит на автодромі, каже Євген Мойсеєнко, скасували, а практичний маршрут змінили. «Ми оминаємо зараз блок-пости, ми оминаємо стратегічні об’єкти , ми подивилися дуже уважно щільність руху по маршруту, таким чином, щоб не було скупчення трафіку, всі маршрути ми погодили з обласними військовими адміністраціями, пересвідчилися, що вони безпечні, але у нас є вимоги до маршрутів, має бути кількість певна світлофорів, перехресть. Ми не знизили планку, по якій визначаємо водій це, чи він має пройти ще додаткове навчання», - пояснюють в автошколах.

Справді - попуску нікому немає. Категорію «В» прирівняно до «С». Водіям легковиків дозволено керувати вантажівками, але винятково на період воєнного стану. Євген Мойсеєнко каже, таким чином уникнуто проблем із логістикою. Гуманітарка, продукти в супермаркети і навіть зброя - постачаються без затримок.

Видачу водійських посвідчень в Україні скоротили на третину. Частина автошкіл, там де були бойові дії - досі не відновила роботу.

У Тетяни Мартинової вже третій місяць перерви в практиці. Іще з лютого так і не встигла відпрацювати 4 заняття. Тепер переживає, що до неї знову повернеться страх, із яким вона довго боролася. «Я звикла і було навіть комфортно і мені було цікаво, да , я можу», - каже дівчина.

А от на заході країни - все навпаки. Автошколи кажуть, про брак інструкторів. «У нас є машини, які будуть додаватися, взяли трьох інструкторів. Це було прогнозовано, що будуть люди. Тому що куди переселялися -Івано-Франківськ, Ужгород, Львів. Навіть висіло оголошення, що приймемо інструкторів – переселенців», - кажуть в ужгородській автошколі.

Тетяні Мартиновій у Києві доведеться фактично з нуля поновлюти свої навички водіння, вже як запрацює її школа. Ну, а Ольга Бігоцька з Ужгорода розраховує, що через місяць стане водійкою.

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