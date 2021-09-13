На чемпіонаті України зі скелелазіння 81-річний чоловік видерся на стіну і планує побити рекорд 95-річного француза

У більшості учасників понад півсотні років, відданих цьому спорту, та підкорення найвідоміших світових вершин.

Над тими, хто в альпіністському спорядженні, час не владний, запевняють учасники відкритого Чемпіонату України зі скелелазіння. Більшість спортсменів віддали цьому виду спорту понад пів сотні років. Найстаршому учаснику – 81 і попереду, каже чоловік, у нього чимало вершин, які він планує підкорити.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Юрію Василенку вісімдесят один рік. Свої траси він долає уперто вже понад п’ятдесят років. Молодість, каже, триває, поки підкоряються вершини.

«Тепер я підраховую скільки я молодих обійшов, теж стимул. Найповажніший скелелаз у світі - це француз, 95 років. Тепер треба підрости ще на 15 років, щоб перемогти француза», - каже учасник змагань Юрій Василенко.

Гори від Одеси далеко, але й на місцевому скеледромі на березі моря є висоти, які треба здолати. У більшості учасників понад півсотні років, відданих цьому спорту, та підкорення найвідоміших світових вершин.

Олег Гринченко захопився висотою дорослим - у сорок. І відтоді вже два десятиліття захоплюється літніми колегами, які поруч деруться нагору.

На цьому стенді в Одесі альпіністка Світлана Недосєкова зустріла свій сімдесятий день народження. Це було чотири роки тому. Але й нині вона не лише продовжує тренуватися кілька разів на тиждень, а й готує молодь. На чемпіонат знов і знов їде не тому, що марить перемогою.

«Це місце, де зустрічаються друзі. Море, гарна погода, усмішки і гарні дуже траси. Спорт надихає, дає сили, дає задоволення дає емоції», - каже жінка.

Насамперед це перемога над собою, над віком, над хворобами та неміччю, кажуть тут. М’язисті, активні, засмаглі, літні скелелази жартують – старість вдома їх не заскочить. Поруч з ними на скеледромі, як ніколи, багато молоді та дітей.

Скелелазіння стало олімпійським видом спорту, тож у тих, хто прагне висоти, з’явилися нові перспективи.

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