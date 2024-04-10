На Черкащині по-звірячому вбили 17-річного переселенця: моторошні подробиці трагедії

У Черкаській області днями двоє молодиків по-звірячому вбили 17-річного хлопця-переселенця з Краматорська, забивши його палицею, після чого прикопали його тіло в полі.

Подробиці цього випадку в коментарі для ТСН.ua розповіла речниця поліції Черкащини Зоя Вовк.

"Всі ці хлопці мешкали в одному селі, товаришували. Того дня вони запросили його до себе на зустріч. В компанії був алкоголь. На тлі алкоголю та конфлікту ситуація закінчилася трагічно", – розповіла нам Зоя Вовк.

За даними правоохоронців, один з підозрюваних, 18-річний місцевий мешканець, раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за завдавання тілесних ушкоджень.

"Наразі ця справа в суді", – додає Зоя Вовк.

Своєю чергою наші джерела в Нацполіції додали, що 18-річний молодик, причетний до нинішнього вбивства, є агресивною особою, але за попередній злочин суд, обираючи міру запобіжного заходу, чомусь не ізолював його від суспільства.

За даними правоохоронців, як наслідок, цього разу сталося резонансне вбивство – свого приятеля-переселенця він з іншим приятелем, 20-річним хлопцем, забили палицею, розтрощивши тому голову. Після цього тіло хлопця вони закопали в полі. Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

За даними поліції, вбивству передував конфлікт, у хлопців були наміри начебто укласти "мирову", але виник новий конфлікт, який закінчився вбивством.

Мати загиблого юнака Валентина Редько в соцмережі опублікувала допис, де написала про свої побоювання, що правоохоронці начебто можуть "зам'яти" справу.

"В моїй сімї трапилося велике горе – двоє нелюдів жорстоко вбили мого 17 річного сина. Ми – переселенці з Краматорська, ось уже 2 роки проживаємо в селі Набутів Черкаського району Черкаської області. Саме звідси мій чоловік пішов до ЗСУ. В ніч проти 4 квітня мій син пішов гуляти. І більше додому не повернувся. Наступного дня мене повідомили, що мого сина більше немає в живих. Я боюся, що моя справа може бути нерозкритою і забутою, а винні не понесуть покарання", – написала Валентина Редько.



Своєю чергою речниця поліції Черкаської області Зоя Вовк наголосила, що фігуранти затримані і немає підстав вважати, що слідство буде необ’єктивним.

В селі Набутів місцеві кажуть, що загиблий мешкав в їхньому населеному пункті 2 роки. "Він характеризується як нормальна дитина", – розповіла нам голова громади Ірина Величко.

"Один з тих, хто підозрюється, стояв на обліку, сам родом з асоціальної родини. Так, як він поводиться – до цього неможливо підібрати слів", – додала Ірина Величко.

Раніше повідомлялося про те, що треба говорити дитині, щоб вона росла впевною у собі.

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