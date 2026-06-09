На Черкащині 15-річна дівчина народила від дорослого чоловіка: вона шокувала заявою

На Черкащині засудили чоловіка через інтим із неповнолітньою / © pixabay.com

Реклама

У Черкаській області засудили чоловіка через інтим із дівчиною, якій ще не виповнилось 16 років. Неповнолітня завагітніла та народила від дорослого. На суді вона просила не карати чоловіка.

Про це йдеться у вироку Черкаського районного суду Черкаської області.

15-річна дівчина завагітніла та народила від дорослого чоловіка

Події розпочалися у період з квітня по травень 2025 року. Обвинувачений, будучи повнолітньою особою, достовірно знав, що його кохана є неповнолітньою і ще не досягла 16-річного віку. Попри це, він умисно, з метою задоволення статевої пристрасті, систематично вступав із дівчиною у статеві відносини у своєму будинку.

Реклама

Інтимний зв’язок відбувався за взаємною згодою сторін, без застосування будь-якого фізичного чи психологічного тиску та без погроз насильства. Невдовзі з’ясувалося, що 15-річна дівчина завагітніла. 4 березня 2026 року неповнолітня народила доньку.

Аби офіційно підтвердити факт батьківства у межах розслідування, слідчі призначили судово-молекулярно-генетичну експертизу. Згідно з висновком експертів, біологічне батьківство чоловіка щодо новонародженої дівчинки було підтверджено з ймовірністю 99,9%. Після цього правоохоронці оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України.

Каяття в залі суду та раптове весілля

Під час судового засідання, яке з метою захисту прав підлітка проходило у закритому режимі, обвинувачений свою провину визнав повністю та щиро розкаявся. Чоловік, який працює вантажником, підтвердив усі обставини справи. Водночас він розповів суду, що вони з молодою мамою вирішили створити повноцінну родину.

1 травня 2026 року, прямо під час досудового розгляду, пара офіційно зареєструвала шлюб. Дівчина взяла прізвище свого чоловіка, і наразі новоспечене подружжя спільно проживає та виховує доньку.

Реклама

Сама неповноліття потерпіла, а також її законний представник (мати) у залі суду повністю підтримали чоловіка. Дівчина підтвердила факт одруження, зазначила, що претензій до чоловіка не має, та особисто просила суддів суворо його не карати, аби він міг перебувати поруч із родиною та забезпечувати немовля.

Рішення суду

Суд ухвалив: визнати чоловіка винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 155 КК України, та призначити йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі. На підставі статті 75 КК України звільнити засудженого від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік.

Новини партнерів