На Черкащині намагались мобілізувати “обмежено осудного” чоловіка: як все закінчилось

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

У Черкаській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Лисянського районного суду Черкаської області.

За даними суду, житель Черкащини у червні 2024 року у ТЦК написав заяву про відмову від мобілізації.

Реклама

Підсудний заявив, що «не розуміє чому він має служити».

Суд встановив, що на момент мобілізації у чоловіка «виявлялися прояви легкої розумової відсталості із значними поведінковими розладами (F-70.0 за міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду), ускладненої проявами органічного емоційно-лабільного (астенічного) розладу (F-06.6 за МКХ-10) та психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю із синдромом залежності (F-10/24 за МКХ-10) через що він не міг повною мірою усвідомлювати свої дії і керувати ними».

Суд також вважає, що житель Черкащини «не здатний повною мірою усвідомлювати дії і керувати ними, та не може самостійно приймати участь про розгляді справи у суді». А тому його визнали обмежено осудним.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 1 року іспитового терміну.

Реклама

Нагадаємо, чоловік відмовився від мобілізації і заявив у ТЦК, що «краще сісти у тюрму»