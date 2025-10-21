ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

На Черкащині намагались мобілізувати “обмежено осудного” чоловіка: як все закінчилось

На Черкащині чоловік із алкогольною залежністю відмовився від мобілізації.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
На Черкащині намагались мобілізувати “обмежено осудного” чоловіка: як все закінчилось

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Черкаській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Лисянського районного суду Черкаської області.

За даними суду, житель Черкащини у червні 2024 року у ТЦК написав заяву про відмову від мобілізації.

Підсудний заявив, що «не розуміє чому він має служити».

Суд встановив, що на момент мобілізації у чоловіка «виявлялися прояви легкої розумової відсталості із значними поведінковими розладами (F-70.0 за міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду), ускладненої проявами органічного емоційно-лабільного (астенічного) розладу (F-06.6 за МКХ-10) та психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю із синдромом залежності (F-10/24 за МКХ-10) через що він не міг повною мірою усвідомлювати свої дії і керувати ними».

Суд також вважає, що житель Черкащини «не здатний повною мірою усвідомлювати дії і керувати ними, та не може самостійно приймати участь про розгляді справи у суді». А тому його визнали обмежено осудним.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 1 року іспитового терміну.

Нагадаємо, чоловік відмовився від мобілізації і заявив у ТЦК, що «краще сісти у тюрму»

Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie