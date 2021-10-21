На Чернігівщині 13-річна школярка народила дитину від 17-річного хлопця: в яких умовах живе сім'я

На Чернігівщині 13-річна школярка народила дитину від 17-річного хлопця: в яких умовах живе сім'я

Нова родина планує жити у хаті разом ще з трьома дітьми, мамою та її новим співмешканцем.

На Чернігівщині школярка, якій самій нещодавно виповнилося 13 років, народила дівчинку від 17-річного співмешканця.

Про це йдеться 21 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Новонароджену молоді батьки вирішили назвати Поліною. Дівчинка вагою 2900 народилася доношена та здорова.

"За свою 28-річну практику траплялося, що приймав пологи у 16-річних, але таку юну породіллю бачу вперше", — зізнається акушер-гінеколог Сергій Осєдач.

Сюжет про цю родину журналісти ТСН знімали ще навесні. Сім’я тоді жила в іншому районі Чернігівщини, куди Людмила Дядькова з чотирма дітьми переїхала з Черкащини. Місцеві активісти, щоб урятувати школу від закриття, бо бракувало учнів — збирали у всій країні багатодітні сім’ї. На той момент 12-річна Наталя, виявляється, вже була вагітна від племінника тодішнього співмешканця своєї мами.

Влітку жінка з усіма дітьми переїхала до Городища. З цього села родом батько її новонародженої онучки. Хлопцеві наразі лише 17 років. З колишнім своїм співмешканцем Людмила Дядькова вже не спілкується, а зі свахою теж спочатку були напружені стосунки.

Породілля навчається у восьмому класі. У школі свою ученицю в очі ніколи не бачили, вона вчиться дистанційно і школу закінчуватиме екстерном.

За словами лікарів, юна породілля мужньо витримала пологи, але такі ранні вагітності ризиковані для здоров’я.

Нова родина планує жити у хаті разом ще з трьома дітьми, мамою та її новим співмешканцем. Будинок взяли на виплату. Окрім кухні, тут єдина кімната, яку хочуть розділити на дві частини.

Родина уже кілька років перебуває на обліку у соціальних служб. З візочком, ліжками для дітей, іншими речами їм поки що допомагали благодійники.

Одружуватися 12-річна Наталя не планує, бо втратить допомогу як мати-одиначка. У родині ніхто не працює. Батько новонародженої дитинки каже, що знайшов роботу трактористом у сусідньому селі.

Новини України: в Чернігівській області 13-річна школярка народила дівчинку від 17-річного хлопця

Нагадаємо, у квітні 2021 року до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до них потрапила на прийом тоді ще 12-річна вагітна дівчина. Тоді поліція відкрила кримінальне провадження.

Раніше повідомлялося, що у Рівненській області 16-річна дівчина народила дитину у вуличному туалеті і ледь її втримала, щоб не впустити у яму.

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