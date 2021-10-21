На Чернігівщині 13-річна школярка народила дитину від 17-річного хлопця: чи покарають молодого татуся

В Україні вік сексуальної згоди — від 16 років. Якщо інтимні стосунки, не залежно від бажання обох партнерів, були раніше 16-річчя — це вважається зґвалтуванням.

У Чернігівській області 13-річна школярка народила дитину від 17-річного співмешканця.

Як так сталося, що неповнолітні проживали разом як сім'я і чи можуть покарати молодого татуся за зґвалтування, йдеться 21 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

"Сергія до того часу я вже знала. Коли подзвонили і повідомили, що Наталя вагітна, у нього точно був шок, бо він довгий час не відповідав і трубки не брав", — згадує 31-річна новоспечена бабуся, мама Наталі Людмила Дядькова.

За словами жінки, зі свахою у неї спочатку були напружені стосунки — мати парубка звинувачувала Людмилу у тому, що сталося.

"Кричала, що не догледіли. Я знаю, що винна, бо не догледіла. Але і вона не навчила сина запобігатися", — говорить 31-річна бабуся новонародженої.

Тоді ще 12-річна Наталя завагітніла від племінника тодішнього співмешканця своєї мами. Після того, як підлітки дізналися, що у них буде дитина, стали проживати разом, як сім'я. Проте юному татусеві загрожує відповідальність і навіть тюремне ув'язнення.

Поліція ще навесні відкрила провадження за фактом зґвалтування дитини. В Україні вік сексуальної згоди — від 16 років. Якщо інтимні стосунки, не залежно від бажання обох партнерів, були раніше 16-річчя — це вважається зґвалтуванням. Справу правоохоронці передали до суду . Обвинувачений у зґвалтуванні, а нині батько немовляти, сподівається отримати умовний термін, а не реальне ув’язнення, адже і сам ще неповнолітній.

"Мені хороший адвокат дістався. Сподіваюся, що дадуть умовний термін та і все. На той час (коли Наталя завагітніла — Ред.) мені було 17 років. Якби було 18 років — відразу б посадили", — розмірковує Сергій Коцюба, батько новонародженої дитини.

Новини України: в Чернігівській області 13-річна школярка народила дівчинку від 17-річного хлопця

Нагадаємо, що на Волині вагітна учениця 9 класу біля аптеки пограбувала жінку з інвалідністю.

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