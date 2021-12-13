На Чернігівщині Instagram-ворожка переконала жінку взяти кредит на 50 тис. грн і дати їй пароль до картки

На Чернігівщині Instagram-ворожка переконала жінку взяти кредит на 50 тис. грн і дати їй пароль до картки

Правоохоронці встановлюють особу підозрюваної.

У Чернігівській області розслідують справу про шахрайство. За даними слідства, Instagram-ворожка переконала 34-річну жінку взяти кредит на 50 тис. грн та повідомити їй банківські дані. Потерпіла це зробила і втратила кошти.

Про це йдеться в ухвалі Козелецького районного суду Чернігівської області, повідомляє ТСН.ua.

У суді потерпіла розповіла, що в листопаді вона знайшла в Instagram ворожку. Вона домовилась із шахрайкою, що та за 2500 грн проведе обряд та за 3000 грн помолиться за неї.

Потерпіла переказала підозрюваній 1200 грн. Решту коштів жінка пообіцяла виплатити згодом, коли заробить гроші. Проте ворожка переконала потерпілу збільшити кредитний ліміт на її карточці та повідомити їй усі дані від свого онлайн-банкінгу. Після цього шахрайка зняла кошти потерпілої. Коли жінка її запитала для чого вона це зробила, ворожка пообіцяла все повернути. У грудні потерпіла змінила код від банкінгу, проте 6 грудня ворожка попросила її назвати його і потерпіла це зробила. Тоді підозрювана зняла ще 2500 грн.

Суд надав поліції доступ до банківських даних підозрюваної. Триває слідство.

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