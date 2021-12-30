На Чернігівщині родина на подвір'ї встановила ілюмінацію з двох тисяч лампочок

На Чернігівщині родина на подвір'ї встановила ілюмінацію з двох тисяч лампочок

Звичайна хата стала місцем найвдаліших селфі та святкової атмосфери.

Два кілометри дротів і щонайменше дві тисячі мерехтливих лампочок: у Семенівці, що на Чернігівщині, - підготовка до свят на подвір'ї родини Сичів набрала таких масштабів, що спровокувала без перебільшення паломництво до їхнього двору. Звичайна хата стала місцем найвдаліших селфі та святкової атмосфери, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 29 грудня.

Це ціла світлова композиція. Кожному об'єктові - інший колір. Дахи хати, хліва та гаража - у жовтому, паркан - у біло-блакитному, висаджені маленькі туї - рожеві, а з ними контрастує лавочка. По центру - ледь не п'ятиметрова ялинка мерехтить різними кольорами. А от за денного світла можна виявити весь оптичний обман. Ялинка - це змайстрована металева конструкція з дверцятами, обплетена гірляндами. Щоб увімкнути ілюмінацію, власниці обійстя Ірині Сич доводиться розриватися між розетками, розкиданими по всьому її подвір'ю.

Новорічна ілюмінація - чи єдине освітлення на цій вулиці. Це подвір'я - на околиці містечка, зазвичай тут людей, а тим паче машин не так і багато, але в період різдвяно-новорічних свят все змінюється докорінно. На ілюмінацію, як у голлівудських фільмах, майстер з ремонту авто Ігор Сич заощаджував немало. Протягом року скуповував гірлянди, але на такий ажіотаж у земляків не розраховував.

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Щоб розвісити два кілометри гірлянд Ігореві довелося тричі із Києва, де він живе, приїздити на батьківщину. Загалом витратив шість днів. Забава - не для ледачих.

У новорічну ніч ілюмінація працюватиме нон-стоп. Наприклад, школярки кажуть, що святкуватимуть поблизу головної ялинки громади, але чесно зізнаються, що селфі на околиці Семенівки отримали значно більше вподобань.

А після демонтажу - замість ялинки, ймовірно, буде квітник. А вже на наступну зиму вигадуватимуть нову світлову композицію.

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