На Чернігівщині жінка у камуфляжі та з ножем чіплялася до юнака: чим все закінчилось

Виявилось, що нападниця наркозалежна та раніше була судима.

В Прилуках на Чернігівщині 37-річна жінка в камуфляжному одязі вийшла на вулиці нападати заради збагачення.

Як повідомила поліція Чернігівської області, жінка, яка була наркозалежною, погрожуючи застосувати ніж, скоїла розбійний напад на чоловіка – відібрала у нього два мобільні телефони.

"До Прилуцького райвідділу поліції звернувся місцевий житель з повідомленням про скоєний відносно нього розбійний напад. На одній з вулиць Прилук до юнака підбігла жінка. Погрожуючи ножем, зловмисниця заволоділа двома мобільними телефонами заявника, - повідомила пресслужба ГУНП в Чернігівській області. - Проаналізувавши отриману інформацію, поліцейські оперативно встановили та розшукали особу, яка може бути причетна до розбою".

За даними поліції, жінка вже затримана, у неї було вилучено речі потерпілого.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Розбій" та повідомили про підозру затриманій. За вчинення розбою в умовах воєнного стану жінці загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Як повідомила в коментарі для ТСН.ua речниця поліції Чернігівської області Наталія Слабеняк, з’ясувалось, що підозрювана раніше була засуджена.

"Цього разу вона відкрито погрожувала ножем чоловікові на вулиці", - уточнила Наталія Слабеняк.

Раніше повідомлялось про те, як у Великій Британії жінка провернула злочинну аферу з магазинами понад 1000 разів.

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