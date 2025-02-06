На Чернігівщині жінка заблокувала рух військової колони і вимагала від ЗСУ "піти геть": чим це закінчилось

Жителька Чернігівщини заблокувала рух військової колони. Що вона вимагала і як це закінчилось?

У Чернігівській області до 2 років іспитового терміну засудили жінку, яка перекрила рух військовій колоні та вимагала від захисників України "піти геть".

Про це йдеться у вироку Куликівського районного суду Чернігівської області.

За даними суду, 6 листопада 2024 року на Чернігівщині польовими дорогами відбувалась передислокація військової техніки та особового складу ЗСУ. Вся військова техніка відповідним чином була промаркована розпізнавальними знаками, що дає змогу її ідентифікувати як таку, що належить до ЗСУ. Це все було погоджено з місцевою владою.

Проте жителька Чернігівщини вирішила перешкодити переміщенню техніки та фізично заблокувала рух військової колони. Вона вимагала від воїнів ЗСУ "піти геть" та погрожувала спалити техніку. Це все припинилось тільки після "розвороту та виїзду колони у зворотному напрямку, що призвело до зриву проведення запланованих занять з інженерної підготовки та до затримки дій підрозділу, що створило передумови до можливого виявлення противником техніки та особового складу військовослужбовців".

Під час досудового слідства жінка провину визнала та уклала угоду з прокурором.

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України. Її засудили до 5 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 2 роки іспитового.

Вирок суду

Нагадаємо, в Івано-Франківську до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка через напад на військового з ТЦК і правоохоронця.

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