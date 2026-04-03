Банда вбила 4-річного Богданчика та його батьків: нові подробиці резонансної справи з Чернігівщини

Родина, яку розстріляли на Чернігівщині

На Чернігівщині сталася трагедія, що шокувала всю країну: банда розстріляла родину з Києва — 31-річного чоловіка, його 28-річну дружину та їхнього 4-річного сина Богдана. Судова тяганина тривала два роки. Весь цей час ватажок банди, колишній військовий Святослав Гончаров, змінював свідчення та намагався відвести слідство від себе. Проте суд ухвалив остаточне рішення — довічне ув’язнення для всіх трьох учасників злочину.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Святненка.

Що відомо про суд над підозрюваними

У залі Київського апеляційного суду відбулося фінальне засідання. На лаві підсудних — Святослав Гончаров (організатор і виконавець), Альона Ярмола та Олександр Черниченко. Останні допомагали приховувати тіла загиблих. Адвокати намагалися переконати суддів відправити справу на перегляд, оспорюючи вирок першої інстанції — довічне ув’язнення.

Ватажок Святослав Гончаров на псевдо «Князь» озвучив у суді чергову версію. Він стверджує, що як колишній службовець ГУР, який володіє зброєю, не міг так «схибити»:

«Стріляли в автомобіль з семи метрів, є план схема місця де перебувалося, постріл здійснювався з дистанції 7 метрів до автомобіля з яких тільки 5 попадань у тіла», — запевняв Гончаров.

Прокурори ж довели: банда не збиралася зупинятися. Вбивства транзитних водіїв мали стати «на потік».

«Гончаров, маючи повну вищу військову освіту офіцерське звання і бойовий досвід також навички поводження із вогнепальною зброєю і вибуховими речовинами, маючи таку незаконну зброю і вибухові речовини з корисливих мотивів прийняв рішення вчиняти особливо тяжкі злочини — здійснювати напади на власників транспортних засобів, що рухатимуться автодорогою поблизу села Хлоп’янка», — йдеться у матеріалах справи.

Розстріл родини за 6 тисяч доларів

14 травня 2023 року родина Череванів — Микола, Вікторія та маленький Богдан поїхали з Києва на Чернігівщину купувати машину. На угоду їх виманив саме «Князь». Череванів розстріляли прямо в автомобілі в лісосмузі біля села Садове. Машину підпалили, тіла закопали, а в голови родини забрали 6 тисяч доларів.

Поліція знайшла місце злочину за добу:

Скандал: вбивця-блогер у СІЗО

Поки тривав суд, волонтерка Ірина Тарасюк випадково натрапила в TikTok на дивного «військового волонтера», який під псевдо «Князь» щоночі влаштовував батли та збирав гроші, перебуваючи в камері.

Ірина Тарасюк: «По його словах, він заробляє в Тік-Току за один етер, за одну пряму трансляцію, в батлах від 600 доларів до 1000 доларів».

У мережі збереглися записи розмов, де він обговорював політику з росіянами та навіть пропонував «викупити» когось із ТЦК.

Коли кореспондент ТСН запитав Гончарова про трансляції прямо в суді, той спочатку все заперечував.

Однак у Міністерстві юстиції підтвердили: під час обшуків у «Князя» в камері вилучили мобільний телефон та навіть Wi-Fi роутер.

Остаточний вирок

Рішення Чернігівського суду залишилося без змін: довічне для всіх трьох. Родичі загиблих кажуть — легше не стало.

«Це крапка, але може, якщо їх вже довічно посадять… На душі буде легше. Так легше не буде, дітей нам ніхто не поверне. З цим горем ми живемо кожен день. Богданчик, онук. Кожну хвилину, кожну секунду згадуєш… Він хотів вчитися, він хотів в школу сильно, але не вийшло», — каже родичка жертв.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Банда на чолі вже з ексвійськовим ГУР на трасі розстріляла родину – тата, маму і 4-річного сина