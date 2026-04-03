ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
20k
Час на прочитання
3 хв

Банда вбила 4-річного Богданчика та його батьків: нові подробиці резонансної справи з Чернігівщини

На Чернігівщині винесли остаточний вирок банді за розстріл родини з 4-річною дитиною.

Автор публікації
Дмитро Святненко
Родина, яку розстріляли на Чернігівщині

Родина, яку розстріляли на Чернігівщині

На Чернігівщині сталася трагедія, що шокувала всю країну: банда розстріляла родину з Києва — 31-річного чоловіка, його 28-річну дружину та їхнього 4-річного сина Богдана. Судова тяганина тривала два роки. Весь цей час ватажок банди, колишній військовий Святослав Гончаров, змінював свідчення та намагався відвести слідство від себе. Проте суд ухвалив остаточне рішення — довічне ув’язнення для всіх трьох учасників злочину.

Що відомо про суд над підозрюваними

У залі Київського апеляційного суду відбулося фінальне засідання. На лаві підсудних — Святослав Гончаров (організатор і виконавець), Альона Ярмола та Олександр Черниченко. Останні допомагали приховувати тіла загиблих. Адвокати намагалися переконати суддів відправити справу на перегляд, оспорюючи вирок першої інстанції — довічне ув’язнення.

Ватажок Святослав Гончаров на псевдо «Князь» озвучив у суді чергову версію. Він стверджує, що як колишній службовець ГУР, який володіє зброєю, не міг так «схибити»:

«Стріляли в автомобіль з семи метрів, є план схема місця де перебувалося, постріл здійснювався з дистанції 7 метрів до автомобіля з яких тільки 5 попадань у тіла», — запевняв Гончаров.

Прокурори ж довели: банда не збиралася зупинятися. Вбивства транзитних водіїв мали стати «на потік».

«Гончаров, маючи повну вищу військову освіту офіцерське звання і бойовий досвід також навички поводження із вогнепальною зброєю і вибуховими речовинами, маючи таку незаконну зброю і вибухові речовини з корисливих мотивів прийняв рішення вчиняти особливо тяжкі злочини — здійснювати напади на власників транспортних засобів, що рухатимуться автодорогою поблизу села Хлоп’янка», — йдеться у матеріалах справи.

Розстріл родини за 6 тисяч доларів

14 травня 2023 року родина Череванів — Микола, Вікторія та маленький Богдан поїхали з Києва на Чернігівщину купувати машину. На угоду їх виманив саме «Князь». Череванів розстріляли прямо в автомобілі в лісосмузі біля села Садове. Машину підпалили, тіла закопали, а в голови родини забрали 6 тисяч доларів.

Поліція знайшла місце злочину за добу:

Скандал: вбивця-блогер у СІЗО

Поки тривав суд, волонтерка Ірина Тарасюк випадково натрапила в TikTok на дивного «військового волонтера», який під псевдо «Князь» щоночі влаштовував батли та збирав гроші, перебуваючи в камері.

Ірина Тарасюк: «По його словах, він заробляє в Тік-Току за один етер, за одну пряму трансляцію, в батлах від 600 доларів до 1000 доларів».

У мережі збереглися записи розмов, де він обговорював політику з росіянами та навіть пропонував «викупити» когось із ТЦК.

Коли кореспондент ТСН запитав Гончарова про трансляції прямо в суді, той спочатку все заперечував.

Однак у Міністерстві юстиції підтвердили: під час обшуків у «Князя» в камері вилучили мобільний телефон та навіть Wi-Fi роутер.

Остаточний вирок

Рішення Чернігівського суду залишилося без змін: довічне для всіх трьох. Родичі загиблих кажуть — легше не стало.

«Це крапка, але може, якщо їх вже довічно посадять… На душі буде легше. Так легше не буде, дітей нам ніхто не поверне. З цим горем ми живемо кожен день. Богданчик, онук. Кожну хвилину, кожну секунду згадуєш… Він хотів вчитися, він хотів в школу сильно, але не вийшло», — каже родичка жертв.

Дата публікації
Кількість переглядів
20k
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie