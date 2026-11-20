На Чернігівщині за загадкових обставин з різницею у декілька днів зникли два чоловіки — Віктор Шамша та Микола Шинкаренко / © ТСН

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На Чернігівщині за загадкових обставин зникли двоє чоловіків з Київщини, яких розшукують півтора місяці.

Як розповіли в коментарі для ТСН.ua їхні родичі, чоловіки між собою хоч і не знайомі, але місця їхнього зникнення розташовані один від одного орієнтовно за годину поїздки автівкою у межах регіону.

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Перший з чоловіків, 55-річний Віктор Шамша, за даними відкритих джерел, поїхав із дружиною та друзями збирати гриби на Чернігівщину, на ділянці лісу поблизу села Отрохи.

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Зникнення за мить: що відомо

«Він покликав дружину, перебуваючи неподалік автомобіля, однак за кілька хвилин, коли жінка підійшла до машини, чоловіка вже не було поруч», — йдеться у декількох дописах у соцмережах.

«Мій батько з мамою бував там не вперше. Крім того, батько орієнтується на місцевості, знає той ліс. Заблукати там можливо, але з якої сторони ти б не вийшов, ти все одно вийдеш на дорогу. Тобто ліс поділений на певні квадрати, і дорога не стара, актуальна, якою їздять автівки», — розповідає для ТСН.ua донька зниклого чоловіка Вікторія Оліщук.

До цього вона додає, що батько зник у грибний сезон, тому припускає, що у лісі він був не один.

«У батька з собою не було телефону та документів. Все це було в машині. У нього були тільки ключі від машини. Кожний квадрат лісу можно пройти приблизно за годину, щоб вийти до дороги. Що могло статись? Я не виключаю, що батька могли мобілізувати, але у місцевому ТЦК нам повідомили, що його там немає. Друге: влітку батько переніс операцію на серці, він є діабетиком, тому йому постійно, погодинно потрібно пити ліки. За цей час, від кінця вересня, ми обійшли весь ліс, і не один раз. Не знайшли навіть кошика, з яким тоді був батько. Не виключаю, що кошик підібрав хтось з грибників. Думаю, що якщо б у того, хто знайшов цього кошика, була би совість, то людина повідомила, адже розголос у соцмережах є. Сподіваємося, що він живий», — каже Вікторія.

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На її думку, пошуки батька з боку уповноважених органів хоч формально і тривають, але припускає, що «не дуже якісно».

«Я також зверталася до благодійної організації, яка допомагає поліції у таких випадках, залишала заявку, але тиша… Слідчий мені сказав, що робить все можливе, що мій батько — не єдиний зниклий. Ми з чоловіком, друзями та близькими самотужки також шукали, задіяли адвоката», — уточнює Вікторія Оліщук.

Зниклі на Чернігівщині чоловіки. Фото: gart-portal.com.ua

Гроші та речі залишились вдома, а чоловік зник

Інший чоловік, який зник на Чернігівщині за декілька днів після Віктора Шамши — 69-річний киянин Микола Шинкаренко.

Його донька, Алла Демчук, в коментарі для ТСН.ua розповіла наступне: «Батько був у своєму батьківському будинку на Чернігівщині. Раніше це було велике село, зараз — не настільки. Сусіди бачили батька останній раз 4 жовтня. Ми приїхали туди за тиждень, за 6 днів. І зрозуміли, що в ніч на 10 жовтня він вже не ночував вдома, звернулися до поліції. Але коли саме він пішов з дому — не відомо. Його телефон заряджався, одяг, у якому він зазвичай їздить до Остеру або у Київ — був на місці. На місці був і гаманець з грошима, сума була немаленькою. Будинок він закрив не на ключ, а просто прикрив двері. З будинку нічого не зникло. Складалося враження, що він вийшов за територію, але недалеко. Через свій вік батько на далекі відстані не ходить».

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До цього вона додала: «Які версії? Батько був у робочому сільському одягу. Можливо, йому насильно допомогли сісти до якоїсь автівки. Але у селі недоброзичливців у нього немає. Він людина-душа, любить поговорити, аби тільки були вуха, які б слухали його. За власним бажанням він не міг зникнути».

Донька зниклого також зауважує, що після того, як вона звернулася до поліції, пішов дощ, тому службовий собака не взяв слід.

«Запускали дрон, поліцейські проводили пошуки. Я звертаюсь до уповноважених служб з проханням по допомогу. Через те, що на деревах майже немає листя, можливо краще шукати дроном. Прошу, щоб не припиняли пошуків.», — каже Алла Демчук.

Своєю чергою, речниця поліції Чернігівщини Наталія Слабеняк в коментарі для ТСН.ua підтвердила, що поліція з’ясовує місцеперебування обох вищезазначених чоловіків.

«Пошуки тривають», — уточнила вона.

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