На даху багатоповерхівки у Києві помітили чотири приватні будинки: що сталося

Приватні будинки на даху багатоповерхівки / © ТСН

Реклама

У Києві помітили багатоповерхівку, на даху якої збудували аж чотири приватних будинки. У Мережі шириться відео, автори якого дивуються побаченому і додають, що таке помітили у столиці вперше.

Враховуючи масштаби та хаос забудови столиці, таке цілком можливо. Тож ТСН.ua з’ясував, що це за загадкові будиночки на даху та звідки вони з’явилися у Києві.

Зазвичай, такі надбудови з’являються на будівлях, коли люди якимось чином захоплюють та перебудовують технічні приміщення на дахах будинків.

Реклама

Відео було знято зі сторони Берестейського проспекту. І якщо приблизити зображення, то справді помітно, що на даху розміщені чотири приватних будинки, виконані в єдиному архітектурному стилі. І це не може бути візуальним ефектом чи монтажем.

© скриншот з відео

Як з’ясував ТСН.ua йдеться про 20-поверхову багатоповерхівку на вулиці В’ячеслава Чорновола, 25 саме на її даху «виросли» будиночки, але ще у 2005 році.

«Це проєктна будівля, а „будиночки“, які помітили кияни на даху — технічні споруди для обслуговування ліфтів багатоповерхового будинку. Звісно, що їх ніхто самовільно не надбудовував, вони були зведені під час будівництва багатоповерхівки. Це інженерна споруда, всередині якої знаходиться технічне обладнання для експлуатації ліфтів. Такі приміщення є над кожним з чотирьох під’їздів будинку, тому на даху і помітили чотири „будиночки“, — розповідає ТСН.ua Сергій Курганов, рієлтор-практик, гендиректор рієлторського об’єднання.

Він додає, що будинок розташований в районі Лук’янівки, тому архітектори виконали технічні споруди саме в такому стилі, щоб вони гармонійно вписувалися в архітектуру старого міста.