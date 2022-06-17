На день медика мріють про повернення до звичного режиму: на Донетчині працює єдина лікарня на всю область

На день медика мріють про повернення до звичного режиму: на Донетчині працює єдина лікарня на всю область

Більше двохсот медиків відзначені нагородами президента України за час повномасштабного вторгнення. Це ще один дуже важкий український фронт. Лікарі рятують життя в усіх лікарнях країни, але що ближче до фронту, то складніша їхня робота.

За час повномасштабного вторгнення загинуло вже 12 цивільних лікарів, майже пів сотні булі тяжко поранені. Але, наприклад, в прифронтову Покровську лікарню на роботу повертаються медики. Воні вивезли своїх дітей батьків з Донеччини, а самі повертаються на свої робочі місця. Зараз в лікарні працює 46 лікарів, на початку бойових дій їх зашилося 26. І в лікарні кажуть, що це був відчай. Там навіть думали, що доведеться оперувати без анестезії, як це робили їх колеги під час другої світової війни.

Як працюють лікарі, які не на день не залишили своє робоче місце у прифронтовій лікарні розповіли в сюжеті ТСН.

На базі екстерної медичної допомоги зовсім не до професійного свята, який відбудеться 19 червня. Звідси до лінії фронду кілька десятків кілометрів. А лікарям доводиться доїжджати майже до самої лінії фронту, аби забирати цивільних поранених.

"Надходить виклик бригада виїжджає як все добре починається обстріл, шукаємо де сховатися", - розповіла старший фельдшер підстанції міста Мирноград Ганна Тимошенко.

Швидка привозить до лікарні чергову поранену. У відділенні екстреної допомоги розпочинають рятувати пацієнта. Журналістів просять вийти. В такому режимі, коли щодня доводиться приймати поранених цивільних лікарня працює з початку повномасштабного вторгнення.

Це прифронтова лікарня, до нашої лінії оборони залишається 40 км. Для цієї частини Донецької області це єдине місце де можна отримати багато профільну медичну допомогу. Чим гарячіше ставало в області, тим менше персоналу залишалося в закладі. Критичним булі дні колі з понад сотні лікарів працювали лише 26.

"Було таке, що виїхало все відділення анестезії і залишилося два хірурги, один лікар гінеколог, і з тих хто може надати екстрену допомогу більше нікого. Ми навіть розглядали питання як оперувати без анестезії", - розповів в.о. генерального директора Покровської клінічної лікарні Юрій Бородін.

Єдиний з анестезіологів хто не залишив місце роботи, хоч було дуже страшно, - Андрій Мєщанінов. Нині він на милицях ходить на роботу. Поламав ногу, але руки і голова - іронізує він на місці - тому це не привід сидіти на лікарняному.

"Без реанімації без анестезіолога нікому буде рятувати людей", - говорить він.

Усі кого до лікарні довозили живими - вдалося врятувати. Хоча тут бувають дні суцільного відчаю - коли стоїть черга швидких і не вистачає операційних столів і вільних рук.

З Донеччини виїхала значна частина населення. Залишилися лише ті, хто принципово нікуди не хочуть їхати. Цікаво, що серед них є вагітні. Більше сотні жінок при надії на обліку у прифронтовій лікарні. А під звуки канонад тут народилася 90 малюків. Мама Матвія в пологовій доїхала між перервами обстрілів.

Тут працює єдиний неонатолог на всю Донецьку область. Нині зі своєю командою пані Тетяна рятує двох передчасно народжених малюків.

Її пацієнти тут і вона повернулась з евакуації на своє робоче місце. Пани Тетяна єдиний неонатолог на всю Донецьку область. Нині зі своєю командою вона рятує двох передчасно народжених малюків.

Це єдиний перинатальний центр який залишається працювати в Донецький області, тут вікна заложені мішками з піском, за важкими дітьми доглядають лікарі і медсестри, які не виїхали.

На день медика тут мріють про одне - повернутися до звичайного лікарняного ритму , де не має осколкових поранень ампутацій мінно-вибухових травм. Де з вікон можна зняти захист і мишки з піском. І нарешті ходити на роботу з думкою що ти обов'язково сьогодні повернешся до дому до своєї родини.

Нагадаємо, що у Дніпрі, де рятують українських військових, вже зібрали колекцію того, що дістають із понівечених тіл.