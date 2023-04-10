На дитячому майданчику під Дніпром дитині обпекли очі та обличчя: що відомо

Дитині розпилили в обличчя газовий балончик або якусь іншу речовину.

У місті Кам'янське Дніпропетровської області хлопчику обпекли очі та обличчя на дитячому майданчику. Невідомі розпилили шестикласнику в обличчя якусь речовину, хлопчика госпіталізували до обласної лікарні.

Про це ТСН.ua повідомила речниця Національної поліції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

Інцидент стався у суботу, 8 квітня, на проспекті Свободи.

"Дитина поки в лікарні. Встановлюємо всі обставини. За попередньою інформацією, невідомі розпилили балончик або якусь іншу речовину", - зазначили в поліції.

За даними "Дніпра оперативного", у хлопчика виник конфлікт з двома підлітками на дитячому майданчику. Один із них, ймовірно, розпилив йому газ в обличчя.

Нагадаємо, в містечку під Києвом шестирічний хлопчик загинув після травмування від гойдалки. Батьки загиблої дитини хочуть, щоб трагедія більше не повторилася з іншими. ТСН.ua поспілкувався з батьком хлопчика.

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