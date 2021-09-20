На Дніпро повертаються легендарні “Ракети”: які перспективи відродження річкового транспорту

У 1970-х роках таких “плавучих автобусів” в Україні було півтори сотні.

Дніпром знову почали ходити пасажирські “Ракети”. Наразі вони здійснюють рейси в тестовому режимі, випробовуючи туристичні напрямки з Києва до Канева та Чорнобиля. Про регулярні маршрути ще не йдеться, уряд та приватні перевізники лише досліджують можливий попит на такий транспорт.

Про те, чи зможуть колишні пасажирські маршрути стати туристичними розвагами, йдеться 20 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Легендарна “Ракета” готується до відплиття від столичного причалу. Інженерною мовою катер правильно називати СПК - судно на підводних крилах. Ці крила дають змогу машині фактично летіти над водою, коли вона набирає свою крейсерську швидкість.

Катер рухається зі швидкістю 60 кілометрів на годину — майже, як автомобіль. Але на Дніпрі не трапляються затори, тому вже через 2,5 години — “Ракета” прибуває до Канева.

Загалом судно вміщує близько сімдесяти пасажирів, висота салону дає можливість ходити в повний зріст, аби розім’яти ноги. Є тут навіть гальюн, себто - туалет.

За відчуттями, поїздка на “Ракеті” нагадує подорож у великому, комфортному автобусі. Вона плавно йде, без серйозних вібрацій, а найголовніше - краєвиди тут просто фантастичні.

У 1970-х роках таких “плавучих автобусів” в Україні було півтори сотні. Заходили вони - не лише у великі міста, але й у села, куди часом, окрім як водою - не доберешся. Та крилатий флот не витримав випробувань ринкової економіки. У 1990-х майже всі судна - продали за кордон.

“За радянських часів це були дотаційні маршрути. Тепер треба знайти таку модель, коли у співпраці з місцевою владою туристичні компанії зможуть опанувати нову реальність”, - вважає міністр культури Олександр Ткаченко.

Кілька років тому на півдні України приватна компанія відкрила два маршрути річкового транспорту з Миколаєва та Нової Каховки. Перевезли вже 120 тисяч пасажирів, але працюють у збиток - 5 мільйонів гривень щороку. По перше, судна вимагають забагато пального, по-друге - перевезення обкладені непідйомними податками.

“Держава повинна зробити переходи річкою більш дешевшими. Важливий крок було зроблено минулого року, коли було прийнято закон про внутрішні водний транспорт, який вступає в силу з 1 січня 2022 року, за яким річкові перевезення звільняються від багатьох, майже всіх зборів - за шлюзування і так далі”, - відзначив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.

До речі, щоби дістатися до Канева водою - теж треба пройти шлюзування.

Причал - буквально за кількасот метрів від ГЕС. А вже далі - Тарасова гора та інші пейзажі, які можуть привабити туристів. Але - чи приваблять? Наразі цю ідею досліджують, і від результату буде залежати, чи повернуться “Ракети” на Дніпро.

Новини України: по Дніпру знову почали ходити катери-ракети – чи стануть ці маршрути регулярними

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання