На Дніпропетровщині мати 4 дітей побила гінекологиню, бо та відмовилась робити аборт її подрузі

Жінку оштрафували через напад на лікарку.
У м. Нікополь Дніпропетровської області мати 4 дітей побила гінекологиню, бо та відмовилась зробити аборт її подрузі.
Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на рішення Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області.
За даними суду, жінка, яка має на утриманні 4 неповнолітніх дітей, прийшла на прийом до гінекологічного відділення Нікопольської міської лікарні № 4 разом із своєю знайомою. Лікарка-гінекологиня через медичні протипоказання відмовилась робити аборт знайомій нападниці.
Це розлютило жінку і вона напала на медикиню. Підозрювана кілька разів вдарила гінекологиню в обличчя. У потерпілої діагностували легкі тілесні ушкодження - забій м'яких тканин потиличної області.
Справу суд розглядав без підозрюваної та потерпілої. Проте нападниця свою провину визнала та розкаялась.
Суд визнав нападницею винною за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Жінку оштрафували на 850 грн.
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